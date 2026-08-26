En medio de la disputa con su padre, trascendió a cuánto asciende el patrimonio de Tini

Tini en conflicto con su padre por las ganancias de su carrera

La cantante Tini Stoessel protagoniza una disputa familiar con su padre y exmánager Alejandro Stoessel, tras realizar una auditoría sobre las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera y darse cuenta de que no tiene acceso a la fortuna.

De acuerdo con la información que trascendió, el padre de Tini dejó de representarla hace aproximadamente tres meses luego de acompañar su carrera artística por al menos 15 años, por decisión de la cantante.

El escándalo habría surgido cuando, faltando meses para el casamiento con Rodrigo De Paul, la artista manifestó sus deseos de comprar una casa en Estados Unidos para estar cerca de su pareja y habría recibido la negativa de su padre, quien le administraba su dinero, bajo el dicho de que “ella ya tiene su casa en Buenos Aires”.

Otra de las versiones que circuló en las últimas horas sostiene que Tini tenía impuesto un límite de cinco mil dólares mensuales en sus tarjetas de crédito, que se habría disparado cuando intentó comprar una cartera de 2.500 euros.

De cuánto es el patrimonio de Tini Stoessel

La auditoría solicitada por la artista no solo habría revelado que ella no tiene participación accionaria ni control sobre las sociedades y/o compañías que concentran el dinero generado con su imagen, sino que quienes son socios mayoritarios de las mismas son su padre, Alejandro Stoessel y su hermano, Francisco.

Uno de los nombres que figuran es QVT Management, una sociedad con sede en Estados Unidos, a nombre de Alejandro y Francisco, que sería la encargada de facturar toda la publicidad de la artista. Tini no tendría acciones ni autorización para operar esas cuentas bancarias.

Se habla de una fortuna de aproximadamente 70 millones de dólares a lo largo de su carrera artística. Aparentemente, Tini habría generado ganancias de 43 millones de dólares con su tour FUTTTURA durante el último año, pero percibió únicamente 300 mil dólares.

Otro de los datos que trascendió fue que los futuros acuerdos vinculados a su actividad discográfica habrían sido negociados mediante sociedades de las cuales ella no tiene control. Es decir, las ganancias de sus futuros álbumes serían percibidas por esas compañías.

La carrera artística de Tini comenzó cuando ella era menor de edad, desde pequeñas apariciones al fenómeno global de Violetta. Desde entonces, la cantante cosechó una larga carrera musical, protagonizó giras y prestó su imagen a numerosas marcas alrededor del mundo.