Paraná digitaliza el trámite de libre deuda de inmuebles para escribanos

La intendenta Rosario Romero y el presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Horacio Devetter, firmaron un convenio que permitirá a los profesionales matriculados acceder de manera remota al sistema informático de la AFIM para solicitar y obtener certificados de libre deuda de inmuebles.
La medida agiliza los trámites vinculados con las operaciones inmobiliarias, fortalece la seguridad de la información y otorga plena validez jurídica a los certificados emitidos de manera digital.
“Es un esfuerzo que ambas partes hemos hecho para mejorar los procesos entre el Estado y, en este caso, el Colegio de Escribanos, que tiene tanta envergadura al momento de las transacciones o inscripciones de inmuebles”, destacó la intendenta Romero.
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa permite avanzar hacia una gestión pública más eficiente: “Consideramos que vamos hacia un mundo en el que hay que cuidar los tiempos de todas las personas. En las transacciones inmobiliarias es vital que los Estados brindemos rápido la información y la recibamos rápido también”.
La intendenta remarcó, además, que la posibilidad de que los escribanos realicen el trámite de manera remota representa un avance significativo en materia de digitalización. “Le resta tiempo al contribuyente y a un proceso de escritura de un terreno o inmueble, porque se consolida rápidamente y se garantiza el acceso a la información”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Horacio Devetter, valoró el acuerdo y señaló: “Es una actualización muy importante para el Municipio y para los escribanos, pero sobre todo para la sociedad y para el contribuyente, que va a tener un trámite más seguro y más rápido. Estamos contentos de poder trabajar conjuntamente con el Municipio en pos de beneficiar a la sociedad paranaense”.
La subdirectora Ejecutiva Administrativa y Procedimientos de AFIM, Verónica Demediuk, explicó que el convenio se enmarca en el proceso de modernización y despapelización impulsado por la Municipalidad de Paraná.
“Es sumamente importante poder contribuir a la gestión que tiene el Municipio de digitalizar, facilitar trámites y garantizar el acceso a la información, tanto para los contribuyentes como para los profesionales que intervienen en nuestra ciudad”, expresó.
Asimismo, destacó que el nuevo sistema brindará un servicio más ágil y directo para los escribanos y permitirá que los titulares de inmuebles cuenten con información actualizada.
Costo cero para los contribuyentes
La implementación del trámite digital no tendrá ningún costo para los contribuyentes. Según explicó Demediuk, la Ordenanza Tributaria vigente para el ejercicio fiscal actual derogó la tasa por actuación administrativa que estaba asociada a la gestión de estos certificados.
De esta manera, el servicio será más rápido y automático, se realizará en un entorno digital y tendrá un costo de cero pesos.