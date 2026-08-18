La Feria del Libro Paraná Lee cerró una nueva edición con una variada propuesta literaria

La Feria se afianza como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Del viernes 14 al lunes 17 de agosto, paranaenses y visitantes, pudieron recorrer la propuesta en Sala Mayo que reunió a editoriales, librerías, charlas y conversatorios con autores locales y nacionales.
Este lunes, el cierre contó con una cargada agenda que comenzó con la presentación del libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026, que recupera la memoria colectiva, los lugares y personajes emblemáticos en el marco de la conmemoración del bicentenario de la ciudad. Pese al clima, cientos de personas visitaron la Sala Mayo y participaron de las distintas charlas con escritores y de las presentaciones de libros.
"Es un libro identitario, porque habla de los 200 años de Paraná como ciudad. Vale la pena contar con este libro para conocer un poco más de las ricas historias de esta ciudad donde transitamos todos los días, por eso creo que es una buena oportunidad para que lo lean los paranaenses”, señaló la intendenta Rosario Romero en el marco de la presentación en la última jornada de la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee en Sala Mayo.
Otro de los momentos destacados de la jornada fue el conversatorio «¿Hay un umbral donde el amor termina?» a cargo de Martín Kohan, escritor y docente universitario.
“Esta feria ha movido cantidad de gente y en el conversatorio hubo mucho público, cosa a la cual estoy acostumbrado porque por la docencia expongo ante 100, 120, 150 estudiantes. Estas Ferias del Libro, como Paraná Lee, abren el espacio para inquietudes, curiosidad, intereses, ganas de escuchar, ganas de participar, ganas de acercarse, compartir un mismo espacio donde hablar de libros, donde poner en juego ideas, donde proponer líneas de lectura e intercambiar unos con otros, tiene un enorme valor y se disfruta muchísimo”, destacó Kohan.
“El mantenimiento de la Feria como una política pública es exactamente lo que hay que buscar para dar espacio a la expresión local y dar espacio a expresiones que no son las locales. La dinámica de las ferias es extraordinaria porque justamente puede hacer ese juego entre distintas capas y distintas dimensiones. Y los que venimos de otro lado, no se trata solo de lo que traemos viniendo de otro lado. Se trata, por lo pronto para mí, de lo que uno aprende, de lo que uno incorpora por haber estado en este lugar”, acotó Kohan tras el conversatorio ante un gran marco de público donde se centró en su novela La Separación.
Por otro lado, la XIV Feria del Libro tuvo la participación especial de la Ciudad de Santa Fe. Además de un stand dentro de Sala Mayo, se realizó la Mesa de escritores santafesinos organizada por la Secretaría de Cultura de Santa Fe y Ediciones UNL.
“Entre Ríos y Santa Fe tenemos una amistad, desde Saer (Juan José) o Juan L en adelante. Y las voces santas vecinas y entrerrianas tienen una entonación común, podemos hacer desde el canto hasta los temas, nos atraviesa el mismo río, entonces hay temáticas y hay una comunidad de amistad”, valoró la escritora y docente santafesina Analía Giordanino.
“Creo en el libro como un objeto de cultura, como un objeto de aprendizaje y también como un lugar donde uno puede encontrar otras realidades. Hace un ratito charlábamos haciendo referencia a las pantallas, los libros y demás, pero para mí la primera opción siempre fue un libro. Podemos trabajar con fantasías parecidas y la escritura a veces recoge esa simbología, el símbolo de cómo se cuenta una historia”, sostuvo Giordanino.
Por su parte, Juanjo Conti opinó acerca del libro: “Es un objeto que nos permite vivir la vida de forma más rica, no solo quedarnos con la realidad que tenemos ante los ojos, sino que permite tener múltiples experiencias amén de conocer nuevas personas y demás. Es una puerta a nuevas experiencias”.
“Entre Ríos y Santa Fe tenemos una amistad, desde Saer (Juan José) o Juan L en adelante. Y las voces santas vecinas y entrerrianas tienen una entonación común, podemos hacer desde el canto hasta los temas, nos atraviesa el mismo río, entonces hay temáticas y hay una comunidad de amistad”, valoró Giordanino.
Conversatorio «Una costumbre ubicua: reflexiones en torno al mate»
“Me parece hermoso no solo que el Estado sostenga, y promueva este tipo de espacios como la Feria del Libro, sino que vea cómo eso tiene sentido. Es impresionante el nivel de compromiso que hay para ofrecer una gran cantidad de propuestas, de editoriales, de librerías. Es importante que se sostenga porque la va instalando a nivel nacional, generar espacios de encuentro es cada vez más importante. Pensamos que la virtualidad podría acabar con estas cosas, pero no”, sostuvo Carmen Cáceres, autora de “Al borde de la boca 10 intuiciones en torno al mate”.
Presentación «Nuestra vida son los ríos La historia de Luis “Cosita” Romero»*
“En la historieta, del Colectivo Aguará, resumimos en la vida de Cosita la historia de un montón de personas que luchan por nuestra soberanía, por nuestros ecosistemas. En este caso es la historia de Luis ‘Cosita’ Romero”, comentó Pablo Russo del Colectivo Aguará. El proyecto, que además cuenta con ilustraciones del artista paranaense Jaimo, fue uno de los elegidos en el marco de FEICAC 2025.
“Cuenta la historia de mi vida, pero también hay una cantidad de herramientas que sirven de información para saber cómo defender nuestros recursos naturales, cómo defender nuestros ríos. Hoy las escuelas en los primeros niveles están interesándose muy fuertemente sobre lo que nos sucede en nuestro entorno con esos retazos de la naturaleza que van quedando. Agradecido a estas personas que hicieron un trabajo muy importante con este libro”, señaló Luis “Cosita” Romero.
Presentación «La Ventana. De la intuición a la gestión cultural»
“Estamos muy contentos porque nos interesa que la gente de Paraná conozca la historia local vinculada al proceso cultural y artístico que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Estas historias hay que contarlas, si uno no las cuenta, se pierden en el tiempo y ese es uno de los motivos por lo que hicimos el libro”, sostuvo Gerardo Dayub.
Este libro fue producido con el auspicio del FEICAC, una política pública que nos permitió imprimirlo y recopilar la memoria de aquellos años. No nos definimos como escritores, sino como gestores culturales, como parte de una memoria cultural de hace mucho tiempo, pero que seguimos participando activamente en la cultura de nuestra ciudad, por eso es uno honor ser parte de la Feria del Libro”, señaló Lucrecia Pérez Campos.
Conversatorio «El umbral en que mutamos»
"Está bueno seguir apostando por el libro, para mi es hermoso leer y me parece que lo analógico hoy se revitaliza y se revalora. Creo que todos queremos algo que nos saque del celular y las pantallas. En el libro tenemos un universo entero con el que vas a conectar de una manera muy particular", opinó Tomás Downey.
Conversatorio «La promesa de lo eterno»
"La feria está muy linda, todo muy pensado, es muy recomendable que la visiten. Cada vez va a ser más importante encontrar un espacio de soledad en donde dejar libre la imaginación de uno sin ser esclavo de la imagen y de las opiniones de otro. El libro una vez más va a resistir más allá que cada tanto, cíclicamente, se anuncia la muerte del libro y yo creo que cada vez será más difícil matarlo", señaló Carmen Cáceres.
Conversatorio «¿Hay un umbral donde el amor termina?»
Martín Kohan destacó la convocatoria de su conversatorio y explicó que su experiencia como docente fue fundamental para desenvolverse ante un público numeroso. “Prefiero definirme como docente y como crítico literario, y también escribo ficción”, señaló. En ese sentido, diferenció la práctica de la escritura, que definió como “silenciosa, solitaria y retraída”, de la docencia, que lo acostumbró a exponerse y compartir ideas frente a públicos numerosos.
El escritor también valoró especialmente el sentido de las ferias del libro como espacios de encuentro. “El valor enorme que tienen ferias como esta es que abren el espacio para inquietudes, curiosidad, intereses, ganas de escuchar, ganas de participar y ganas de acercarse y compartir un mismo espacio donde hablar de libros, donde poner en juego ideas, donde proponer líneas de lectura e intercambiar unos con otros”, sostuvo. Y concluyó: “Tiene un enorme valor y se disfruta muchísimo, y yo lo he disfrutado mucho también”.