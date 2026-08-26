Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso, corrupción de menores y trata

Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas en la que estaba imputado desde 2023. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 resolvió este miércoles desvincular al ex ganador de Gran Hermano de todas las acusaciones formuladas en su contra.

Los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni determinaron que los delitos atribuidos al productor televisivo estaban prescriptos o no contaban con elementos probatorios suficientes para sostener una condena.

Como consecuencia de la absolución, el tribunal ordenó retirarle la tobillera electrónica que utilizaba desde que había sido excarcelado en 2023. También dispuso levantar la prohibición para salir del país y el embargo sobre sus bienes.

Dos condenas de 22 y 10 años de prisión

La resolución tuvo un resultado diferente para Francisco Angelotti, señalado por la acusación como líder de la organización investigada. El tribunal lo condenó a 22 años de prisión por trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Los delitos por los que fue condenado Angelotti fueron cometidos contra al menos cuatro víctimas identificadas durante el proceso. Además, los magistrados establecieron una reparación económica para las personas afectadas.

Raúl Mermet, otro de los acusados, recibió una pena de 10 años de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas agravada respecto de una de las víctimas. Tanto él como Angelotti deberán afrontar reparaciones equivalentes a 20 salarios mínimos, vitales y móviles para cada una de las víctimas correspondientes.

Otros dos imputados también fueron absueltos

El tribunal absolvió además a Leandro Aguiar y Andrés Charpenet y ordenó su inmediata libertad. De esta manera, de los cinco acusados que llegaron a esta instancia, tres fueron absueltos y dos recibieron penas de prisión.

Los jueces también resolvieron absolver a todos los imputados respecto del delito de asociación ilícita, una acusación que había sido impulsada por la querella durante el proceso.

Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos el próximo 22 de octubre. Allí se conocerán en detalle los argumentos utilizados por los magistrados para resolver las absoluciones, las condenas y las penas establecidas.

Cómo comenzó la investigación

La causa se había iniciado a partir de una denuncia realizada en octubre de 2022 y de la posterior investigación desarrollada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Según la acusación formulada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, se investigó una presunta estructura dedicada a captar adolescentes varones mediante engaños para someterlos a prácticas sexuales con adultos. Los hechos analizados se habrían desarrollado entre 1999 y marzo de 2023 en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Misiones.

La investigación se originó a partir del testimonio de una víctima ante la PROTEX. Posteriormente intervinieron la Justicia ordinaria y la federal hasta que el expediente llegó a juicio oral.

La acusación de la Fiscalía

Durante la investigación, la Fiscalía había atribuido a Angelotti el rol de líder de la presunta estructura y sostuvo que desplegaba diferentes mecanismos para captar menores.

De acuerdo con el expediente, esas estrategias consistían en comenzar por “ganarse su respeto, admiración y confianza, para luego dominar su voluntad y someterlos a actos sexuales”.

Los fiscales también habían sostenido que “esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

Qué había dicho Marcelo Corazza

Durante la etapa previa al juicio oral, Corazza había rechazado públicamente las acusaciones formuladas en su contra. “Soy inocente”, había manifestado.

Al ser consultado entonces sobre cómo se preparaba para afrontar el proceso judicial, sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

Corazza también había explicado que esperaba poder expresarse “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y había manifestado su deseo de que “termine todo este mal momento ya”. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°3 resolvió finalmente absolverlo, mientras que los argumentos completos de la decisión serán conocidos en octubre.