Aseguran que a los padres de Tini Stoessel les “sonaba una a alarma” cuando ella gastaba

La interna familiar de Tini Stoessel volvió a ocupar el centro de la escena después de que Yanina Latorre asegurara que los padres de la cantante ejercen un fuerte control sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

La conductora explicó que conoció de cerca al entorno de la artista y que presenció algunas situaciones vinculadas con el manejo de su carrera. Según su interpretación, la dinámica se habría originado cuando Tini comenzó a trabajar siendo menor de edad y continuó después de que alcanzara la adultez.

“Son muy controladores: controlan a los amigos, lo que hace Tini, lo que gasta, dónde va y su imagen”, afirmó Latorre. También aclaró que no considera que la familia haya buscado perjudicar económicamente a la cantante.

El control sobre los gastos de Tini Stoessel

Durante el intercambio televisivo, Martín Salwe planteó que la artista debería conocer los detalles de su patrimonio, aun cuando su administración estuviera delegada en otras personas. Ante esa observación, Yanina respondió: “Ella no sabe cuánto gana”.

Latorre sostuvo que Tini Stoessel creció rodeada por una estructura familiar que se ocupaba de resolver sus actividades profesionales y personales. “Fue niña y se hizo mujer durante su carrera, entre algodones. Ese modo de administrarle las cosas ya estaba instalado y ella no conoce otra manera de vivir”, señaló.

Como ejemplo del seguimiento financiero, afirmó que los padres recibirían notificaciones cada vez que la cantante utiliza determinadas tarjetas. “Si gasta en una cartera, se enteran la madre y el padre. Les suena el teléfono, una alarma”, aseguró.

La relación de la cantante con su madre

La conductora también se refirió al papel de Mariana Muzlera, madre de la artista. Según relató, durante la pandemia se encargaba de organizar su agenda, acompañarla a los espectáculos y sostener permanentemente sus pertenencias.

Para Latorre, la cantante comenzó a buscar una mayor autonomía alrededor de los 23 o 24 años. “El primer despegue fue de la madre. A ella le costó, pero lo entendió”, expresó al describir ese proceso.

Sin embargo, consideró que el acompañamiento constante habría afectado la privacidad de Tini Stoessel. “La familia no se dio cuenta de que le quitó el derecho a la intimidad. Tini no tiene intimidad”, manifestó.

El supuesto origen de la revisión patrimonial

En otro tramo, Majo Martino vinculó la situación con Rodrigo de Paul y con una versión sobre un eventual acuerdo prenupcial. De acuerdo con ese relato, la cantante no habría podido precisar cuál era su patrimonio cuando surgió la conversación.

Según la versión difundida, De Paul le habría informado cuánto dinero poseía y le habría pedido que averiguara cuál era su situación económica para avanzar con el acuerdo. Esa conversación habría impulsado una auditoría sobre la administración de sus ingresos y bienes.

Latorre consideró que, más allá del acompañamiento familiar, la artista debería poder tomar sus propias decisiones. “Hay que darle el derecho a elegir. Si quiere gastar su dinero en una salida, está en todo su derecho”, sostuvo.

Las afirmaciones corresponden a la versión difundida por la conductora y no fueron confirmadas públicamente por Tini Stoessel ni por sus padres. La cantante tampoco se pronunció hasta el momento sobre el supuesto control de sus gastos.