El cantante Callejero Fino quedó detenido tras un control: hallaron un arma con la numeración limada

Callejero Fino fue detenido este domingo durante un control en Tigre. Circulaba en una camioneta sin patente y, durante la requisa, la Policía encontró una pistola calibre .40 con la numeración limada.
Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, quedó detenido este domingo por la mañana en el partido bonaerense de Tigre luego de un procedimiento policial que comenzó cuando los agentes detectaron que circulaba en una camioneta sin patente. Durante la requisa del vehículo encontraron un arma de fuego con la numeración limada.
El procedimiento tuvo lugar en la zona de Villa La Ñata, donde efectivos que realizaban tareas preventivas advirtieron la presencia de una Volkswagen Amarok que circulaba sin la correspondiente chapa patente. Ante la irregularidad, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo e identificaron a sus ocupantes.
Posteriormente, los agentes realizaron una requisa de la camioneta y encontraron una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración limada, según indicaron fuentes policiales. A partir del hallazgo, se dispuso la detención de las personas que viajaban en el rodado.
Quién acompañaba a Callejero Fino
Junto al cantante se encontraba Steven Joel Ricca, de 27 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Presidente Derqui. El joven también quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanzaba la investigación.
El operativo estuvo a cargo de la Patrulla Municipal de Tigre y contó con la participación de efectivos policiales que realizaban tareas adicionales. El procedimiento se desarrolló durante un recorrido preventivo por la zona de calle Italia y Ruta 27.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.
Qué investiga la Justicia tras encontrar el arma
Uno de los principales puntos que deberá determinar la investigación es la procedencia de la pistola calibre .40 encontrada dentro de la camioneta y establecer por qué tenía su numeración limada, precisó Los Andes.
Asimismo, los investigadores deberán esclarecer en qué circunstancias se encontraba el arma dentro del vehículo y determinar eventuales responsabilidades. La situación procesal del cantante y de su acompañante quedará sujeta a las medidas que adopte la Fiscalía interviniente.
El procedimiento se inició exclusivamente por una irregularidad vehicular: la Volkswagen Amarok en la que circulaban no tenía colocada la patente. Sin embargo, la posterior inspección derivó en el hallazgo del arma y la detención de ambos ocupantes.
A dónde se dirigía el cantante
Según trascendió, Callejero Fino y Ricca se dirigían al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra. La celebración estaba prevista en una quinta ubicada en la zona.
El artista quedó a disposición de la Justicia junto con su acompañante mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y se buscaba determinar el origen del arma secuestrada.
La causa continuará bajo intervención de la Fiscalía Descentralizada de Benavídez, que deberá avanzar con las medidas necesarias para establecer la procedencia de la pistola y definir la situación de los dos detenidos.