Transferencia de autos usados: qué documentos se necesitan y cuáles ya no son obligatorios

La transferencia de autos usados en Argentina atravesó una serie de modificaciones que redujeron algunos requisitos y permitieron realizar parte de las gestiones de manera digital. Entre los principales cambios se destacaron la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) y el fin de la obligatoriedad de la cédula azul para autorizar a otra persona a conducir.

A pesar de la simplificación, comprar un vehículo usado todavía exige verificar previamente su situación registral, reunir la documentación correspondiente y completar el cambio de titularidad. También existen controles que pueden variar según la jurisdicción en la que se encuentre radicado el automóvil.

Uno de los primeros pasos antes de entregar dinero es solicitar un informe de dominio. Este documento permite conocer la radicación del vehículo y detectar posibles prendas, embargos, inhibiciones o denuncias de robo o hurto. También aporta información sobre marca, modelo, año de primera inscripción y números de motor y chasis.

Qué revisar antes de comprar un auto usado

El informe de dominio puede gestionarse de manera online. También existe un informe histórico, que permite conocer los diferentes titulares que tuvo el vehículo desde su primera inscripción y reconstruir así su historial registral.

Otra alternativa es el certificado de dominio, que puede solicitar el titular registral y genera un bloqueo de la situación jurídica del automóvil durante 15 días hábiles. Durante ese período no pueden inscribirse determinados actos que modifiquen la situación informada.

Además, antes de concretar la compra resulta necesario controlar la existencia de multas, deudas de patente y otras obligaciones pendientes. Las consultas correspondientes dependerán de la jurisdicción en la que se encuentre radicado el vehículo.

VTV y verificación física: cuáles son las diferencias

Otro aspecto a considerar es la vigencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Las condiciones y plazos pueden variar de acuerdo con la jurisdicción y las características del rodado.

La VTV no debe confundirse con la verificación física del automotor. Esta última tiene como finalidad comprobar que las identificaciones del motor y del chasis coincidan con la documentación registral. Existen determinados supuestos en los que ese procedimiento resulta obligatorio para efectuar una transferencia.

Por fuera de las exigencias administrativas, el interesado también puede solicitar una revisión mecánica integral antes de cerrar la compra. Este tipo de inspecciones permite evaluar motor, transmisión, suspensión, frenos, carrocería y otros componentes. Incluso pueden incluir un escaneo electrónico para detectar fallas almacenadas en los sistemas del vehículo.

Cómo se hace la transferencia de autos usados

La transferencia es el procedimiento mediante el cual el vehículo pasa legalmente del vendedor al comprador. Uno de los documentos centrales es el Formulario 08, cuyo trámite puede iniciarse por Internet.

La plataforma permite que comprador y vendedor carguen conjuntamente la información o completen sus datos en diferentes momentos. Posteriormente, las partes deben concurrir al Registro Seccional correspondiente para certificar sus firmas cuando resulte necesario.

Para avanzar con el trámite se requieren, entre otros documentos, DNI de comprador y vendedor, título del automotor, cédula de identificación y Formulario 08. También es recomendable haber solicitado previamente el informe de dominio y verificar multas y obligaciones tributarias.

El CETA dejó de ser obligatorio

Uno de los principales cambios introducidos durante los últimos años fue la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). El régimen que exigía este documento para determinadas operaciones fue derogado en abril de 2024 mediante la Resolución General 5505/2024.

La modificación alcanzó las operaciones de transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país. De esta manera, el certificado dejó de integrar la documentación necesaria para realizar esas operaciones.

Sin embargo, la eliminación del CETA no reemplazó la transferencia registral. Entregar el vehículo, recibir el dinero o firmar documentación entre las partes no sustituye la inscripción del cambio de titularidad ante el Registro correspondiente.

Qué cambió con la cédula azul

Otra modificación importante alcanzó a la denominada cédula azul. Desde mayo de 2024 dejó de ser un documento obligatorio para que una persona autorizada pueda conducir un vehículo que no se encuentra registrado a su nombre.

La autorización puede gestionarse mediante la plataforma Mi Argentina. En tanto, las cédulas azules emitidas previamente mantienen su vigencia mientras no sean revocadas por quien otorgó la autorización.

La cédula verde, por su parte, no tiene vencimiento para el titular registral y puede utilizarse tanto en formato físico como digital.

Qué hacer después de comprar o vender el vehículo

Una vez realizada la operación, el vendedor debe procurar desvincular el automóvil de sistemas de peaje electrónico y efectuar la baja o modificación correspondiente de su seguro. También resulta recomendable eliminar teléfonos, contactos, direcciones y otros datos personales almacenados en el sistema multimedia del rodado.

El comprador, en tanto, debe contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil antes de circular, verificar que la documentación recibida coincida con el vehículo adquirido y conservar los comprobantes correspondientes a la transferencia.

También deberá asociar el dominio a su cuenta si utiliza un sistema de telepeaje y comprobar que la documentación digital disponible en Mi Argentina se encuentre actualizada a nombre del nuevo titular.

Pese a las simplificaciones introducidas, la compra de un auto usado continúa requiriendo controles previos. Revisar la situación jurídica y mecánica del vehículo, comprobar las obligaciones locales y concretar correctamente la transferencia de autos usados son los principales pasos para que el cambio de titularidad quede formalizado.