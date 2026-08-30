Bajó el río Uruguay, pero tres balnearios siguen cerrados: advierten por barro y ramas tras la inundación

La bajante del río Uruguay en Concepción del Uruguay permitió que el nivel descendiera este domingo hasta los 3,60 metros después de permanecer durante más de un mes por encima de los cuatro metros. Sin embargo, la Municipalidad advirtió que todavía no está permitido ingresar a Banco Pelay, Paso Vera y el Balneario Itapé.

Aunque el agua liberó sectores del camino que habían permanecido afectados por la creciente, las condiciones del terreno todavía representan un riesgo. Barro, ramas y diferentes elementos arrastrados por el río quedaron depositados en los accesos y dentro de los predios.

Por ese motivo, desde el municipio solicitaron expresamente a vecinos y visitantes que no intenten ingresar hasta que finalicen las tareas necesarias para garantizar condiciones seguras.

“Es peligroso circular en esos sectores”

La directora de Turismo de Concepción del Uruguay, María Laura Saad, explicó que la disminución del nivel del río no implica que los balnearios estén nuevamente habilitados.

“Recordamos a los vecinos que el agua bajó, pero no está permitido el ingreso a Banco Pelay ni Paso Vera, ya que hay mucho barro y restos de ramas que dejó la inundación, es peligroso circular en esos sectores, lo mismo en el Balneario Itapé”, señaló.

La advertencia busca evitar que la mejora en las condiciones del río sea interpretada como una reapertura automática de los espacios recreativos, publicó 03442.

Más de un mes con dificultades para ingresar

La creciente del río Uruguay había complicado el acceso terrestre a los balnearios durante más de un mes. Banco Pelay fue uno de los sectores afectados directamente por el avance del agua.

Según se había informado, cuando el río alcanza aproximadamente los 3,70 metros comienza a verse comprometido el camino de acceso a Pelay.

Frente al incremento del nivel registrado durante julio, las autoridades municipales comenzaron a adoptar diferentes medidas preventivas para proteger las instalaciones y los elementos existentes dentro del predio.

Retiraron elementos de bungalows y sanitarios

Desde el 24 de julio, personal municipal procedió al retiro y resguardo de distintos componentes pertenecientes a las instalaciones sanitarias y los bungalows.

Entre los elementos retirados se encontraban artefactos lumínicos, revestimientos, bachas y otros componentes que podían deteriorarse por el contacto con el agua.

El operativo también tuvo como objetivo evitar que determinados objetos quedaran expuestos a posibles sustracciones mientras el predio permanecía afectado por la inundación y sin posibilidad de acceso terrestre habitual.

Pese a las dificultades provocadas por la creciente, los trabajadores municipales mantuvieron presencia diaria en los sectores afectados.

Como el acceso terrestre permaneció interrumpido durante buena parte del período, el personal tuvo que ingresar mediante embarcaciones para realizar tareas de control y seguimiento.

Estas recorridas permitieron observar el comportamiento del agua, supervisar las instalaciones y mantener vigilancia sobre los espacios que permanecían inaccesibles por tierra.

Mantienen custodia policial en la zona

Con el descenso del río y la posibilidad de que vecinos intenten acercarse nuevamente a los balnearios, las autoridades resolvieron mantener la custodia policial.

La medida tiene carácter preventivo y apunta tanto a preservar las instalaciones como a evitar el ingreso de personas a lugares donde todavía existen riesgos.

El barro acumulado representa uno de los principales inconvenientes, al igual que las ramas y otros restos dejados por el agua durante la inundación.

Monitorean la evolución del río Uruguay: cuándo podrían habilitar los balnearios

Mientras continúa la bajante, las autoridades municipales mantienen el seguimiento permanente de la altura del río y de las condiciones de los balnearios.

También se analizan los pronósticos para las próximas semanas ante la posibilidad de nuevas variaciones en los niveles del Uruguay.

La vigilancia continuará especialmente por el escenario meteorológico e hidrológico asociado al fenómeno de El Niño mencionado por las autoridades municipales.

Por el momento no se informó una fecha concreta para la reapertura de Banco Pelay, Paso Vera e Itapé. Antes de permitir nuevamente el ingreso será necesario evaluar las condiciones de los caminos y avanzar con la limpieza de los sectores afectados.

La bajante constituye el primer paso para recuperar los espacios, pero las autoridades insistieron en que todavía existen condiciones que hacen peligroso circular dentro de los predios.

Por eso, pese a que el río Uruguay descendió hasta los 3,60 metros y el agua comenzó a retirarse de los accesos, Banco Pelay, Paso Vera y el Balneario Itapé permanecerán cerrados hasta que estén dadas las condiciones de seguridad para recibir nuevamente a vecinos y visitantes.