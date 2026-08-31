El jardín Trapitos celebró a sus niños con una caminata junto a las familias

Los niños de la sala de tres años del jardín Trapitos, que funciona en la Escuela Gaucho Rivero de Paraná, salieron este lunes a recorrer las calles del barrio para celebrar el Día del Niño. Disfrazados de distintos personajes y acompañados por familiares y docentes, protagonizaron una actividad que había sido reprogramada por las condiciones meteorológicas.

El móvil de Elonce estuvo presente durante la jornada y dialogó con los pequeños, quienes contaron cómo habían elegido sus disfraces y qué hicieron durante la caminata. Princesas, Spiderman y Stitch fueron algunos de los personajes que aparecieron entre los chicos.

Durante el recorrido dieron una vuelta a la manzana y se acercaron a diferentes lugares del sector. Uno de los niños contó que habían entregado una hoja con dibujos en un kiosco, como parte de la propuesta preparada para compartir la celebración con la comunidad.

Una actividad que debió postergarse

La docente a cargo, conocida por los niños como la seño Lili, explicó que la iniciativa estaba prevista originalmente para la semana anterior, pero las lluvias obligaron a modificar los planes.

“La habíamos programado para la semana pasada, pero por los días lluviosos no la pudimos realizar. Ahora, acompañados por los papás, hicimos esta primera actividad porque tenemos otras previstas más adelante”, señaló a Elonce.

La maestra detalló que la propuesta buscó celebrar especialmente a los chicos y fortalecer el vínculo del jardín con el entorno. “Salieron los abuelos, las mamás acompañaron, se disfrazaron y fuimos con el cartelito”, relató sobre la participación de las familias.

El acompañamiento de las familias

Una vez terminada la caminata, los pequeños regresaron a la institución para continuar con su rutina. “Ahora nos espera el lavado de manos y después almorzamos en el comedor de la escuela”, comentó la docente.

La seño Lili también destacó la importancia de generar este tipo de experiencias fuera de la sala y trabajar en conjunto con las familias. “Soy una maestra de años. Siempre digo que me gusta incentivar, me gusta hacer barullo, trabajar con los niños y con los papás”, expresó.

Al referirse a su profesión, agregó: “Es una profesión que siempre elegí porque me gustó. Soy mamá, niña, abuela, tía, psicóloga también. La maestra jardinera reúne todo eso”.

Inscripciones para el próximo ciclo

El jardín Trapitos funciona en el turno mañana, de 8.45 a 11.45, dentro de la Escuela Gaucho Rivero de Paraná. La docente adelantó además que las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 estarán abiertas a partir de octubre.

Después de completar la recorrida por el barrio, los chicos descansaron junto a sus familias frente a la institución antes de regresar a las actividades habituales. La mañana cerró con aplausos y saludos de la comunidad educativa que acompañó la propuesta.