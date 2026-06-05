Niños de un jardín de infantes recorrieron el estadio de Patronato en una visita guiada

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos del jardín Manzanitas Verdes participaron de una recorrida por el estadio Grella, registró Elonce. La propuesta forma parte de un programa que permite a escuelas, merenderos y comedores conocer la historia y las instalaciones del club.
Un grupo de niños del jardín Manzanitas Verdes visitó este viernes el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de las recorridas guiadas que impulsa el Club Atlético Patronato para instituciones educativas, comedores y merenderos de Paraná.
La actividad permitió a los pequeños conocer distintos sectores del club y acercarse a la historia de una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad. La recorrida estuvo acompañada por colaboradores de la entidad, quienes brindaron detalles sobre el crecimiento del club y sus principales logros deportivos.
Marcelo Carosini, uno de los coordinadores de las visitas, explicó a Elonce que esta iniciativa se desarrolla desde 2022, luego de la consagración de Patronato en la Copa Argentina.
Un recorrido por la historia rojinegra
“Las visitas comenzaron después del campeonato de la Copa Argentina para que la gente conozca dónde se forjó ese logro y hacia dónde va el club”, señaló.
Durante el recorrido, los niños ingresaron por distintos sectores del estadio hasta llegar al campo de juego, uno de los momentos más esperados por los visitantes.
“La visita arranca desde el ingreso al club, luego se recorren distintos espacios detrás de las tribunas y finalmente se llega a la cancha. Para muchos chicos es la primera vez que ingresan a un estadio y pueden ver el césped desde adentro”, comentó Carosini.
La emoción de los más pequeños
El coordinador destacó el impacto que genera la experiencia en los niños. “Para nosotros las tribunas ya son parte de la rutina, pero para un chico de cinco años entrar a una cancha de fútbol es algo enorme. Ver sus caras de felicidad es lo más lindo de estas jornadas”, expresó.
Durante la visita, varios de los pequeños compartieron su entusiasmo al recorrer el estadio. Algunos ya habían asistido a partidos de Patronato, mientras que para otros fue la primera vez dentro del Grella.
Los niños recorrieron las instalaciones acompañados por docentes y personal del club, quienes respondieron preguntas y contaron anécdotas vinculadas a la historia rojinegra.
Cómo participar de las visitas
Desde Patronato indicaron que las instituciones interesadas en realizar este tipo de recorridas pueden gestionar su participación a través de los canales oficiales del club.
“Los jardines, escuelas, merenderos o comedores que quieran sumarse pueden comunicarse mediante el WhatsApp de la institución para coordinar una visita”, explicó Carosini.
La propuesta busca acercar a niños y jóvenes al patrimonio deportivo de la ciudad, permitiéndoles conocer de cerca uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol entrerriano.