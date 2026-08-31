San Víctor: una obra de $35 millones permitió renovar distintos sectores de una escuela

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura finalizó obras de reparación en un establecimiento educativo de San Víctor, en el distrito Manantiales del departamento Feliciano. Los trabajos demandaron una inversión provincial de 35 millones de pesos y alcanzaron el edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 14 Martín Fierro y la Escuela Secundaria N° 1 José Hernández.

La intervención comprendió aproximadamente 1.000 metros cuadrados entre sectores cubiertos y semicubiertos. De acuerdo con la información oficial, las mejoras benefician a más de 100 alumnos que concurren a los niveles inicial, primario y secundario.

Las tareas estuvieron orientadas a solucionar problemas edilicios detectados en distintos espacios de la institución y a mejorar las condiciones de funcionamiento diario para estudiantes, docentes y personal.

Reparaciones por humedad y mejoras eléctricas

Entre las obras realizadas en San Víctor se incluyó la reparación de muros y revoques que habían resultado afectados por la humedad. Además, se reconstruyeron sectores puntuales y se renovaron cielorrasos en galerías, el Salón de Usos Múltiples, la cocina y dependencias administrativas.

También se intervino la instalación eléctrica y se incorporaron nuevas luminarias LED. En los sanitarios se reemplazaron cañerías, griferías y mochilas de descarga que presentaban deterioro o necesitaban ser renovadas.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que este tipo de intervenciones forman parte de la planificación provincial para resolver problemas en establecimientos educativos. “Cada obra que se concreta en una escuela representa una inversión en la formación y en el futuro de los entrerrianos”, expresó.

Aberturas, cubiertas y desagües

Otra parte de la obra contempló el reemplazo de aberturas deterioradas por nuevas estructuras de aluminio. También se efectuaron tareas de mantenimiento sobre las cubiertas y los sistemas de desagües pluviales.

Las reparaciones se completaron con trabajos de pintura en los espacios intervenidos. Según se detalló, el objetivo fue recuperar sectores afectados por el paso del tiempo y mejorar su utilización cotidiana.

Jacob indicó que las acciones buscan “dar respuestas concretas a problemas edilicios que presentan distintos establecimientos del territorio provincial”, particularmente en aquellos espacios donde se desarrollan las actividades escolares.

La obra en San Víctor estuvo a cargo de la firma Díaz César Eduardo. Con la finalización de los trabajos, las dos instituciones que comparten el inmueble podrán utilizar los sectores reparados y las instalaciones renovadas durante el desarrollo de las clases.