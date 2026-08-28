Más de 700 estudiantes serán beneficiados por obras en una escuela de Victoria

Una escuela de Victoria es intervenida con trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización destinados a mejorar las condiciones edilicias de un inmueble utilizado diariamente por más de 700 estudiantes. Las tareas se desarrollan en la Escuela N° 43 Provincia de Buenos Aires y demandan una inversión provincial de 36 millones de pesos.

El establecimiento está ubicado en San Martín 276, entre Güemes y Junín, y concentra actividades educativas durante distintos turnos. Además del nivel inicial y primario, allí funcionan la Escuela Secundaria N° 13 Adolfo Mittelman, la ESJA N° 4 Manuel P. Antequeda y la Escuela Nocturna N° 4 Manuel P. Antequeda.

La intervención es ejecutada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura luego de un relevamiento técnico realizado por la zonal departamental de Arquitectura. El diagnóstico permitió detectar deficiencias en las instalaciones eléctricas y filtraciones en diferentes sectores de la cubierta.

Mejoras en las instalaciones eléctricas

El proyecto contempla la construcción de un nuevo circuito desde el pilar principal hasta un tablero secundario. Desde allí se realizará la distribución hacia aulas y pasillos mediante nuevas cajas, tomas y puntos eléctricos, con el objetivo de reemplazar sectores afectados por el deterioro y la antigüedad del cableado.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la cantidad de personas que utilizan diariamente el edificio de Victoria. “Es una escuela que alberga muchos chicos en diferentes turnos y el intenso uso diario hace indispensable avanzar con obras que permitan espacios más seguros y adecuados”, señaló.

El funcionario indicó además que las tareas forman parte de la planificación provincial sobre edificios educativos. “Estas mejoras buscan dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de las escuelas entrerrianas”, expresó.

Impermeabilización y desagües

Otra parte de los trabajos estará destinada a solucionar filtraciones y problemas de humedad que afectan cielorrasos y distintos ambientes. En el sector del jardín se reparará la cubierta de chapa y se incorporarán babetas y revoques para impedir el ingreso de agua.

También se realizará una nueva instalación de desagüe en la cocina, que será conectada con una grasera a construir en el patio. La modificación busca mejorar el funcionamiento del sistema cloacal del establecimiento.

La obra en Victoria está a cargo de la firma Rubio Santiago Humberto y cuenta con un plazo de ejecución de 45 días corridos. Una vez concluidas las tareas, las mejoras alcanzarán a las distintas instituciones educativas que comparten diariamente el edificio céntrico.