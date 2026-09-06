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Policiales La secuencia quedó registrada por cámaras

Delincuente armado asaltó una verdulería y besó en la frente a una empleada que lloraba: el video

Tres delincuentes armados asaltaron una verdulería y amenazaron a dos empleadas. Mientras una trabajadora lloraba y pedía “por favor”, uno de los ladrones le exigió el dinero, le aseguró que no le haría daño y la besó en la frente.

6 de Septiembre de 2026
Quedó filmado.
Quedó filmado.

Tres delincuentes armados asaltaron una verdulería y amenazaron a dos empleadas. Mientras una trabajadora lloraba y pedía “por favor”, uno de los ladrones le exigió el dinero, le aseguró que no le haría daño y la besó en la frente.

Un asalto a una verdulería tuvo una llamativa secuencia cuando uno de los delincuentes besó en la frente a una empleada que lloraba mientras le exigía la entrega del dinero. El hecho ocurrió en Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

 

Según mostraron las imágenes, tres hombres armados irrumpieron en el negocio y amenazaron a las dos trabajadoras que se encontraban atendiendo. Los ladrones comenzaron a recorrer el local en busca de dinero y otros elementos de valor.

Durante el robo, una de las empleadas comenzó a llorar y repetía “por favor, no”, atemorizada. En ese momento, uno de los asaltantes se acercó y continuó reclamándole que entregara el efectivo.

 

El inesperado gesto del ladrón

 

Mientras exigía el dinero, el delincuente le acarició la cabeza a la trabajadora y le dijo: “No te voy a hacer nada igual”. Luego, antes de alejarse, le dio un beso en la frente.

Lejos de interrumpir el asalto, el hombre continuó con el robo junto con sus cómplices. Los tres delincuentes se apoderaron del dinero disponible, los teléfonos celulares de las empleadas y hasta una balanza utilizada en la verdulería.

Una vez reunido el botín, los asaltantes escaparon del establecimiento. La secuencia completa fue captada por el sistema de videovigilancia instalado en el interior del comercio.

Buscan identificar a los asaltantes

 

Las imágenes mostraron los movimientos de los tres hombres durante el robo y el momento en el que uno de ellos se aproximó a la trabajadora que lloraba.

La grabación podría aportar elementos para identificar a los integrantes del grupo.

Temas:

Robo delincuentes armados empleada beso en la frente asalto en verdulería
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