Federal: sorprendió a un hombre intentando robar en su casa y lo redujo dentro del terreno

Un intento de robo en una vivienda de Federal terminó con un hombre de 32 años aprehendido luego de que fuera reducido por un vecino que se desempeña como personal del Servicio Penitenciario. El episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de calles Antonio Flores y Cepeda.

Según fuentes policiales, los efectivos recibieron un aviso que alertaba sobre un hombre que habría ingresado a un domicilio con intenciones de sustraer diferentes elementos. Cuando el personal llegó al lugar, se constató que el sospechoso ya había sido reducido por el propietario del hogar, quien se desempeña como integrante del Servicio Penitenciario y logró retener al hombre dentro del terreno hasta la llegada de la Policía.

De acuerdo con el relato brindado por el propietario, momentos antes había escuchado ruidos provenientes del fondo de su vivienda. Ante la situación, salió para verificar qué ocurría y encontró a un desconocido dentro de la propiedad. El hombre estaba intentando sustraer un secarropas y un casco de motocicleta. Al advertir que había sido descubierto por el dueño de casa, intentó escapar del lugar.

Un hombre de 32 años quedó alojado en la Alcaidía

El hombre reducido permaneció retenido hasta que arribaron los integrantes del Comando Radioeléctrico. Los policías comunicaron lo sucedido al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso, un hombre de 32 años.

(PER)

Tras ser notificado de sus derechos y garantías previstos en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, fue trasladado a la dependencia policial. Finalmente, quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, a disposición de la Justicia, como supuesto autor del delito de hurto en grado de tentativa.