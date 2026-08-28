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Paraná

La comunidad de Paraná se reunió para celebrar la fiesta patronal de San Agustín

La parroquia celebró su fiesta patronal en Paraná con una misa presidida por Monseñor Raúl Martín, la presencia de ex párrocos y una multitud de fieles que renovó su fe y el sentido de pertenencia al histórico barrio.

28 de Agosto de 2026
Vecinos de San Agustín celebraron su fiesta patronal
Vecinos de San Agustín celebraron su fiesta patronal

REDACCIÓN ELONCE

La parroquia celebró su fiesta patronal en Paraná con una misa presidida por Monseñor Raúl Martín, la presencia de ex párrocos y una multitud de fieles que renovó su fe y el sentido de pertenencia al histórico barrio.

La comunidad parroquial de San Agustín vivió una emotiva celebración patronal en la ciudad de Paraná, donde vecinos de distintas generaciones participaron de la misa y compartieron un encuentro que reunió al actual párroco, sacerdotes que sirvieron en la parroquia y familias del barrio.

 

La festividad contó con la participación del obispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, además de ex párrocos como el padre Sergio Jay, Ariel Folonier y otros sacerdotes que regresaron para acompañar a la comunidad en el día de su santo patrono.

“Compartimos la fe y la amistad”

 

El párroco Miguel Ángel agradeció la masiva participación de los fieles y destacó el espíritu de unidad que caracterizó la jornada. “Hemos compartido la fe, la amistad, estos lazos que estamos tejiendo entre unos y otros. Gracias a Dios”, expresó.

 

También pidió la gracia de “servirlo con un corazón sincero, confiado y esperando la esperanza que nunca tiene que acabarse”.

 

Por su parte, el padre Sergio Jay, quien fue párroco de San Agustín durante cinco años, recordó con cariño su paso por el barrio.

 

“Acá siempre es un clima de mucha familia y comunidad. Disfrutando esto”, señaló.

Vecinos emocionados por el regreso al barrio

 

La celebración estuvo atravesada por numerosos testimonios de vecinos que manifestaron el profundo vínculo afectivo con la parroquia. Una mujer recordó su historia en el barrio y afirmó: “Tengo amor, pasión. Es el barrio que me vio crecer. He visto cómo se levantó de abajo, de a poquito, y siempre es mi San Agustín”.

 

Otra vecina, que volvió especialmente para la fiesta patronal, expresó: “Estamos muy contentos, emocionados por la fiesta y por volver al barrio. Hacía bastante que no veníamos y estoy muy emocionada”.

 

Entre los más pequeños, Agustina resumió el entusiasmo de la jornada al son de: “¡Que viva mi santo!”.

La bendición final de Monseñor Raúl Martín

 

Al concluir la misa, Monseñor Raúl Martín destacó el clima de fraternidad que encontró en la comunidad parroquial. Luego invitó a los fieles a seguir el ejemplo de San Agustín y no perder la esperanza.

 

“San Agustín buscó siempre aquello que le llenara el corazón, que es Dios. Que nunca bajemos los brazos buscando a quien nos llena la vida”, concluyó antes de impartir la bendición final.

Fiesta Patronal en la parroquia San Agustin

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San Agustín Parroquia fiesta patronal
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