Llegarán las reliquias de Carlo Acutis y realizarán una caravana entre dos parroquias

Las reliquias de Carlo Acutis llegarán este jueves a Paraná y serán recibidas en la parroquia San Agustín. Desde allí partirá una caravana hacia la parroquia Santo Domingo Savio, donde quedará una reliquia de segundo grado que luego recorrerá diferentes comunidades religiosas.

La convocatoria comenzará a las 9 en San Agustín. Una vez organizados los participantes, la comitiva trasladará la imagen y las reliquias hasta Santo Domingo Savio, donde se celebrará una misa.

El padre Miguel Céspedes brindó a Elonce los detalles de la actividad e invitó a la comunidad a participar. “Los invito este jueves 10, a las 9 de la mañana. Vamos a ir en caravana hasta la parroquia Santo Domingo Savio, donde vamos a celebrar la misa cuando lleguemos”, explicó.

Qué reliquias llegarán

El sacerdote precisó que la comitiva trasladará reliquias de segundo grado -"que hacen referencia a la vestimenta"- acompañadas por dos de primer grado. Estas últimas formarán parte de la visita, pero no permanecerán en la capital entrerriana.

La pieza que quedará en Paraná será un lienzo en el que estuvo depositado el cuerpo de Carlo Acutis. La reliquia será resguardada en la parroquia Santo Domingo Savio y estará disponible para otras comunidades que soliciten recibirla temporalmente.

Recorrido por las parroquias

La propuesta surgió después de que personas vinculadas con la organización tomaran conocimiento del robo de reliquias ocurrido en la parroquia Santo Domingo Savio. A partir de esa situación, iniciaron las gestiones para llevar una nueva pieza religiosa.

“Se contactaron con una persona de acá de la parroquia y se pusieron de acuerdo. Conversamos con el padre Walter, de Santo Domingo Savio, y van a venir aquí. Desde acá vamos a partir en caravana”, señaló el sacerdote.

Céspedes indicó que la reliquia cumplirá una misión itinerante. “Va a quedar acá en Paraná y va a ir por todas las parroquias que deseen tenerla por un tiempo para que la gente la venere”, manifestó.

Llegarán las reliquias de Carlo Acutis y realizarán una caravana entre dos parroquias

Cómo será la caravana

Los participantes se reunirán el jueves a las 9 en la parroquia San Agustín. Después partirán en una caravana que acompañará el traslado de la imagen y las reliquias.

“Vamos a hacer una pequeña caravana agradeciendo a Dios la presencia de este santo en nuestra ciudad y llevaremos la reliquia hasta Santo Domingo Savio”, adelantó Céspedes.

La actividad concluirá con una misa en la parroquia de destino. La convocatoria estará abierta a quienes deseen participar de la recepción y acompañar el recorrido.

Quién fue Carlo Acutis

Carlo Acutis fue un joven italiano que utilizó sus conocimientos de informática e internet para difundir contenidos vinculados con la fe católica. Murió en 2006, a los 15 años, como consecuencia de una leucemia.

El sacerdote destacó su relación con la tecnología y su participación en la vida religiosa desde la infancia. “Era un chico muy dedicado a Dios desde muy niño. Tenía Eucaristía diaria desde que empezó a tomar la comunión y le gustaba mucho la informática”, relató.

“Estaba en las redes y en internet, y a través de internet evangelizaba dándole valor a la Eucaristía”, añadió. Por esa actividad, Carlo Acutis comenzó a ser conocido como el “influencer de Dios”.

Patrono de quienes evangelizan en internet

Céspedes señaló que el santo se convirtió en una referencia para las personas que utilizan medios digitales con fines religiosos. Entre ellas mencionó a quienes producen contenidos y realizan transmisiones en redes sociales. “Como estaba mucho en las redes sociales e internet, le dicen el influencer de Dios, porque evangelizaba a través de internet”, expresó.

El sacerdote agregó: “Es como el patrono de todos los que trabajan en las redes. Hoy hay muchos streamers que evangelizan y es el patrono de ellos y de todas las personas que lo quieran venerar”.

Los milagros atribuidos

La Iglesia católica atribuyó a la intercesión de Carlo Acutis dos milagros que fueron analizados durante su proceso de canonización. Uno estuvo relacionado con un niño de Brasil y el otro con una joven que sufrió un accidente en Italia.

Según relató Céspedes, el niño padecía una enfermedad congénita en el páncreas. Su familia pidió por su recuperación ante una reliquia de Acutis y posteriormente se constató una mejoría.

El segundo caso correspondió a una joven que sufrió un traumatismo craneal tras caerse de una bicicleta. Su madre peregrinó hasta Asís, donde se encuentra la tumba del santo, y la paciente comenzó a recuperarse.

Su canonización

Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 en el Vaticano. La ceremonia había sido prevista inicialmente para abril, pero fue postergada tras la muerte del papa Francisco. “Iba a ser en abril, pero como falleció el papa Francisco se postergó para septiembre. Ayer justamente hizo un año de su canonización”, recordó el padre Céspedes.

La llegada de las reliquias se realizará pocos días después de ese aniversario. Tras la recepción y la misa, una de las piezas permanecerá en Santo Domingo Savio y podrá ser trasladada a otras parroquias.