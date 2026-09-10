Autorizaron el uso del suelo para instalar un crematorio de mascotas en Crespo

El uso del suelo para un crematorio de mascotas fue aprobado por unanimidad entre los concejales presentes. El proyecto “Parque del Recuerdo” se instalaría en un predio de la ex Ruta 131, aunque todavía deberá completar las habilitaciones administrativas.
El uso del suelo para un crematorio de mascotas fue autorizado por el Concejo Deliberante de Crespo durante la sesión celebrada este miércoles. La aprobación permitirá que la empresa Lindt SRL avance con el proyecto “Parque del Recuerdo y Crematorio para pequeños, medianos y grandes animales” en un predio ubicado junto a la ex Ruta 131.
La iniciativa recibió 10 votos afirmativos y fue aprobada por unanimidad entre los concejales presentes. El edil Beltrán Cepeda estuvo ausente durante la votación.
La autorización se otorgó por vía de excepción debido a que la normativa municipal no contemplaba expresamente este tipo de actividad. La medida aprobada correspondió únicamente al uso del suelo y no constituyó la habilitación definitiva del emprendimiento, publicó Estación Plus Crespo.
Dónde se instalaría el crematorio
El proyecto empresarial se desarrollaría en un terreno ubicado a la vera de la ex Ruta Provincial 131, en el tramo que conectaba Crespo con Aldea San Juan.
El predio se encontraba dentro del ejido municipal, pero en una zona clasificada como no urbanizable. Esa condición hizo necesaria la intervención del Concejo Deliberante para autorizar el uso específico.
La empresa indicó que la inversión incluiría la adquisición y el acondicionamiento del lugar. La ejecución quedará supeditada a la factibilidad técnica y a la obtención de los restantes permisos.
Un servicio que no estaba regulado
Hasta el momento, Crespo no contaba con una regulación específica para la instalación de crematorios de animales debido a que no existían establecimientos de este tipo dentro de la jurisdicción.
La concejal Glenda Khin explicó que la Ordenanza Nº 106 de 2025, que funcionaba como marco para los usos del suelo, no mencionaba los crematorios dentro de la tabla destinada a actividades y servicios.
“La tabla de usos para actividades y servicios varios no menciona crematorios de ningún tipo donde se podría encuadrar. Si no está prohibido, se infiere como permitido”, señaló la edil al fundamentar el acompañamiento.
La habilitación deberá seguir otros trámites
Khin aclaró que el Concejo se limitó a analizar la compatibilidad territorial del emprendimiento y que la empresa deberá cumplir posteriormente con los requisitos administrativos, ambientales, sanitarios y técnicos que correspondieran.
“Vamos a someter a votación el permiso de uso del suelo. La habilitación del proyecto pasa por otros canales administrativos y sus controles correspondientes”, remarcó.
Por lo tanto, la decisión legislativa no implicó el comienzo inmediato de las actividades. Lindt SRL deberá presentar la documentación y completar los procedimientos exigidos antes de poner en funcionamiento el crematorio.
Qué propone el Parque del Recuerdo
La empresa explicó que el proyecto buscará ofrecer un espacio destinado a la cremación de animales y a la preservación de su memoria.
Según la presentación realizada ante el municipio, el predio brindaría a las familias un lugar para recordar a las mascotas y animales de compañía que formaron parte de sus hogares.
“Parque del Recuerdo busca ofrecer un entorno destinado a preservar la memoria y brindar a las familias un espacio para recordar a quienes formaron parte significativa de sus vidas”, expresaron los responsables de la iniciativa.
El vínculo de las familias con los animales
Los impulsores del emprendimiento señalaron que durante las últimas décadas se había modificado la relación de las personas con los animales de compañía.
“Las mascotas ocupan un lugar significativo en la vida cotidiana de numerosas familias y constituyen vínculos afectivos que trascienden la mera convivencia”, indicaron.
La presentación sostuvo que la incorporación de animales a la vida familiar había aumentado y citó estimaciones del Área de Salud Animal sobre la presencia de, al menos, una mascota en los hogares de la ciudad.
Nuevos servicios vinculados con mascotas
Khin relacionó el proyecto con los cambios registrados en el modo en que las familias consideraban a sus animales y con la aparición de nuevos servicios.
“Todos sabemos que la concepción cambió respecto de años atrás y esto implica nuevas decisiones para tratar estos desafíos”, manifestó.
La concejal también recordó las acciones municipales relacionadas con la tenencia responsable. “Se ve un cambio en la valoración de los animales y, con ello, la aparición de nuevos servicios. Este proyecto tiene que ver con la memoria y el afecto”, expresó.
El tratamiento en comisiones
Antes de llegar al recinto, la solicitud fue analizada por la Comisión de Planeamiento y posteriormente por la Comisión General del Concejo Deliberante.
Ambas instancias emitieron un dictamen favorable al permiso de uso del suelo. Esa postura fue ratificada durante la votación con el apoyo de los 10 concejales presentes.
Tras la aprobación, la empresa podrá continuar con la planificación, la compra y el acondicionamiento del predio. La apertura del crematorio dependerá de que supere los controles y obtenga las habilitaciones exigidas por las áreas competentes.