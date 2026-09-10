Préstamos para jubilados de hasta $60 millones: requisitos, tasas y cuotas en septiembre

Los préstamos para jubilados en septiembre de 2026 alcanzan hasta $60 millones, según el banco. Banco Nación, Banco Provincia y BBVA ofrecen distintas tasas y plazos, con requisitos vinculados a ingresos y acreditación de haberes.
Los préstamos para jubilados en septiembre de 2026 permiten acceder a montos que llegan hasta los $60.000.000, aunque las condiciones cambian considerablemente según la entidad. Banco Nación y Banco Provincia ofrecen hasta $50 millones, mientras que BBVA eleva el límite hasta $60 millones.
Las líneas están destinadas principalmente a jubilados y pensionados que acreditan sus haberes en cada entidad. Entre los aspectos que deben considerarse antes de solicitar el financiamiento aparecen la tasa de interés, el plazo, el porcentaje máximo de ingresos que puede representar la cuota y los requisitos particulares.
Los fondos son de libre disponibilidad en algunas alternativas y pueden utilizarse para gastos personales, compras u otros proyectos. La aprobación y el monto definitivo quedan sujetos a la evaluación crediticia de cada solicitante.
Banco Nación: hasta $50 millones y 72 meses
Banco Nación ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes previsionales en la entidad. El monto disponible comienza en $10.000 y puede alcanzar los $50.000.000.
La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto. El plazo alcanza los 36 meses mediante e@descuento y puede extenderse hasta 72 meses cuando las cuotas son debitadas automáticamente de la cuenta.
En septiembre, la línea informa una Tasa Nominal Anual (TNA) del 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 61,70%. El Costo Financiero Total asciende al 59,29% expresado como TNA y al 78,38% como TEA.
Quiénes pueden acceder al crédito del Nación
La alternativa está dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante Banco Nación. De acuerdo con las condiciones informadas, quedan excluidos quienes cobran pensiones asistenciales o no contributivas.
El trámite puede efectuarse digitalmente mediante BNA+ o home banking. El interesado debe ingresar a “Tu Banco”, seleccionar “Préstamos”, elegir el monto y destino y posteriormente revisar las condiciones antes de confirmar.
El crédito es de libre destino, por lo que el beneficiario puede decidir cómo utilizar los fondos una vez que la operación sea aprobada y acreditada.
Banco Provincia también presta hasta $50 millones
Banco Provincia dispone de otra línea que alcanza los $50.000.000. Está disponible para jubilados que cobran sus haberes en la entidad y también contempla a trabajadores de los sectores público y privado.
El plazo máximo informado es de 60 meses. Para esta alternativa se indican tasas nominales anuales del 97,40% o 99,10%, según las condiciones correspondientes al solicitante.
Una vez aprobado el préstamo, la acreditación puede concretarse dentro de las 24 horas. El trámite se realiza mediante el home banking o BIP Móvil, donde el cliente debe seleccionar el monto y el período de devolución antes de confirmar.
BBVA: el monto llega hasta $60 millones
Entre las alternativas detalladas, BBVA presenta el monto máximo más elevado: permite solicitar desde $10.000 hasta $60.000.000. El financiamiento puede devolverse en períodos que van desde seis hasta 60 meses.
La entidad establece una tasa fija, con sistema de amortización francés, y determina que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos. Además, informa que el préstamo no tiene gastos de otorgamiento.
Para acceder se requiere cobrar los haberes en una cuenta BBVA, tener hasta 74 años y contar con ingresos mínimos de $308.200, además de cumplir con las condiciones de evaluación establecidas por la entidad.
Tasas y cancelación anticipada
La línea de BBVA informa una TNA del 99% y una TEA del 158,9%. La diferencia entre las tasas disponibles convierte al costo financiero en uno de los puntos centrales que deben analizarse antes de elegir una alternativa.
La cancelación anticipada no tiene costo cuando se haya abonado al menos el 25% del préstamo o hayan transcurrido 180 días desde el otorgamiento. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, se aplica un cargo del 4% más IVA.
La solicitud puede iniciarse desde el simulador digital o la aplicación de la entidad. Antes de contratar cualquiera de estas alternativas, resulta clave comparar no solamente el monto máximo disponible, sino también la tasa, el costo financiero total, el plazo y el impacto de las cuotas sobre los ingresos mensuales.