Concordia: deberá donar 80 litros de leche tras una probation por robar energía eléctrica

El hombre está acusado de sustraer energía de la Cooperativa Eléctrica de Concordia

La Justicia de Concordia resolvió suspender por dos años el juicio contra un hombre de 59 años acusado de sustraer energía eléctrica de la Cooperativa Eléctrica. Como parte del acuerdo, deberá realizar tareas comunitarias y entregar 80 litros de leche a una institución de bien público.

La resolución se adoptó durante una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, en el marco del Legajo N.º 9612-OGA, caratulado “Trupiano Rubén Darío s/ hurto de energía”.

La audiencia fue encabezada por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, con la intervención de la fiscal Natalia Conti y del abogado defensor Claudio Palmerola.

Qué establece la probation en Concordia

Luego de escuchar a las partes, la Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el plazo de dos años, conforme a los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal y el artículo 394 del Código Procesal Penal.

Durante ese período, el imputado deberá cumplir una serie de reglas de conducta para mantener vigente el beneficio.

Entre las condiciones establecidas se encuentra la obligación de fijar residencia y comunicar cualquier modificación a la Fiscalía, al Juzgado de Garantías y a la Oficina de Prueba.

También deberá mantener un adecuado comportamiento social y abstenerse de cometer nuevos delitos, además de someterse al control de un oficial de pruebas, quien deberá informar periódicamente sobre su comportamiento familiar, laboral y social.

Deberá realizar tareas comunitarias y donar leche

Como parte de las condiciones impuestas, el hombre deberá realizar dos horas mensuales de tareas comunitarias durante el tiempo que dure la probation. Las actividades deberán llevarse a cabo en una institución de bien público, que será coordinada y acreditada ante la Oficina de Probation.

Además, la resolución judicial establece una obligación particular: deberá donar 80 litros de leche a la Parroquia de Lourdes o a otra institución de bien público que sea determinada y acreditada ante el organismo correspondiente.

La medida forma parte de las pautas que el imputado deberá cumplir durante los dos años de suspensión del proceso.

Finalmente, el tribunal dispuso comunicar la resolución a la Oficina de Control de la Suspensión del Proceso a Prueba local y al Registro Nacional de Reincidencia.