Fuerte apagón en Buenos Aires: más de medio millón de usuarios estuvieron sin suministro

Un masivo apagón afectó durante la noche del sábado a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense, donde cientos de miles de usuarios quedaron sin suministro eléctrico. Los inconvenientes comenzaron a revertirse paulatinamente con el correr de las horas.

De acuerdo con los datos informados por las distribuidoras alrededor de las 21:50, Edenor registraba 519.472 clientes afectados, mientras que Edesur reportaba cerca de 80.000. De esta manera, las cifras discriminadas por ambas compañías totalizaban aproximadamente 600.000 suministros interrumpidos en ese momento.

El corte también provocó inconvenientes en edificios y en la circulación vehicular. Fuentes oficiales señalaron que Bomberos de la Ciudad debieron intervenir para asistir a personas que habían quedado atrapadas dentro de ascensores debido a la interrupción eléctrica.

Qué barrios fueron afectados por el apagón

El apagón alcanzó distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los barrios donde se reportaron cortes se encontraban Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores y La Paternal.

También hubo problemas con el suministro en Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre. En varios sectores, además, dejaron de funcionar los semáforos, lo que generó complicaciones en el tránsito.

Mientras persistían las interrupciones, el servicio comenzó a regresar de manera gradual en algunas zonas. Las empresas distribuidoras trabajaron durante la noche para restablecer el abastecimiento en los sectores alcanzados.

Cortes también en el conurbano bonaerense

Los inconvenientes no estuvieron limitados a la Capital Federal. También se registraron interrupciones eléctricas en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires, principalmente dentro del área metropolitana.

Entre las localidades alcanzadas se encontraban sectores de Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría. La magnitud de los cortes fue variando a medida que avanzaron las tareas de restitución.

🇦🇷 | Asi se vió el apagon en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/jxly0gS9Vb — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 20, 2026

La cantidad de clientes afectados disminuyó considerablemente durante las horas siguientes. Cerca de las 23, Edesur informaba que permanecían 892 suministros afectados dentro de su área de concesión.

El suministro se normalizó durante la noche

A esa misma hora, Edenor registraba 1.332 clientes todavía sin electricidad, una cifra sustancialmente menor respecto de los más de 519.000 informados aproximadamente una hora antes.

De acuerdo con esos registros, entre ambas compañías permanecían poco más de 2.200 suministros afectados cerca de las 23, luego de que el servicio fuera recuperándose progresivamente en buena parte de las zonas alcanzadas por el apagón.

La información inicial difundida sobre el episodio señalaba que casi 700.000 clientes habían sufrido interrupciones. Sin embargo, los registros discriminados de Edenor y Edesur correspondientes a las 21:50 sumaban alrededor de 600.000, por lo que esa es la cifra que surge de los datos detallados disponibles.