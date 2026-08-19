De Entre Ríos a Buenos Aires: la historia del mural dedicado a “El Gurí” Martínez

Un mural dedicado a “El Gurí” Martínez sorprendió a los vecinos de Adrogué, en el partido bonaerense de Almirante Brown. La obra forma parte de un programa municipal de arte público que homenajea a personalidades argentinas del deporte, la cultura, el arte y la ciencia.

Gabriel “Gabo” Luna, uno de los artistas responsables del trabajo, dialogó con Elonce y explicó cómo surgió la iniciativa. “Venimos realizando sistemáticamente homenajes a distintas personalidades de la cultura argentina, tanto del deporte como de las artes, las ciencias y otros ámbitos”, señaló.

Dentro de ese recorrido, el automovilismo ya había tenido como protagonistas a Juan Manuel Fangio y Juan María Traverso. “Hicimos varios murales de Fangio y, en su momento, también realizamos uno de Traverso”, recordó Luna al referirse a los antecedentes.

La propuesta del dueño de un taller

El mural de “El Gurí” Martínez fue pintado sobre la pared de un taller mecánico, cuyo propietario tuvo una participación directa en la elección. “A veces convenimos con los vecinos que donan las paredes y ellos pueden opinar o dar alguna sugerencia”, explicó el entrevistado.

En este caso, la identificación del dueño con Ford terminó de impulsar el homenaje al piloto entrerriano. “Esta pared pertenece a un taller mecánico y el dueño, que es hincha de Ford, nos sugirió hacer al Gurí. Nos pareció una gran idea y pusimos manos a la obra”, relató.

La pintura tiene aproximadamente ocho metros de ancho y entre tres y 3,5 metros de alto. “La pared es bastante más alta, pero calculamos que el mural tiene unos tres metros o tres metros y medio de altura”, detalló el artista durante la entrevista con Elonce.

La reacción de los vecinos

Luna reconoció que no sigue habitualmente las competencias de automovilismo, pero la experiencia le permitió dimensionar el reconocimiento que posee Martínez fuera de Entre Ríos. “Yo no soy mucho del palo del automovilismo, pero mientras lo realizábamos con mi compañero Seba nos dimos cuenta de cuánto es valorado el Gurí”, afirmó.

Las primeras reacciones aparecieron mientras los muralistas todavía trabajaban sobre la pared. “La gente pasaba recontenta, nos alentaba, gritaba ‘aguante el Gurí’ y tocaba bocina”, recordó sobre el acompañamiento recibido en Adrogué.

La respuesta creció cuando la imagen comenzó a quedar definida y el homenajeado pudo ser reconocido con claridad. “Cuando estaba un poco más acabado y ya tenía forma, la gente empezaba a sacarse fotos”, añadió Luna.

El mensaje de “El Gurí” Martínez

La obra fue difundida mediante las redes sociales del municipio y posteriormente alcanzó distintos espacios relacionados con el automovilismo. La publicación llegó hasta “El Gurí” Martínez, quien dejó un mensaje para agradecer el reconocimiento.

“El Gurí nos comentó, nos agradeció y estaba recontento, muy halagado”, contó el muralista. Según indicó, el piloto también manifestó su intención de acercarse personalmente: “Dijo que, cuando pueda, quería darse una vuelta por el mural para verlo y sacarse fotos”.

La posibilidad de concretar la visita tomó fuerza luego de que una persona cercana al excampeón se contactara con el artista. “Nos escribió un amigo del Gurí, que cada tanto se junta con él en las carreras, y dijo que podía ver si lo traía para acá”, reveló.

El gurí Martínez ya tiene su mural en Buenos Aires

Una invitación con asado incluido

Los propietarios del taller donde fue realizada la obra también se sumaron a la convocatoria. Además de abrir el espacio para recibir al piloto, se ofrecieron a preparar una comida para celebrar el encuentro.

“Los dueños del taller lo invitaron a comerse un asado, así que queda invitado para cuando quiera”, expresó Luna. Para el artista, la presencia de Martínez representaría el cierre ideal del proyecto: “Ojalá que se dé. Sería genial”.

Antes de despedirse, reiteró públicamente la invitación al piloto entrerriano. “Ojalá el Gurí pueda ver este programa y acercarse cuando pueda. Es más que bienvenido y, como dijeron los chicos del taller, le podemos preparar un asado y una linda comida para pasar un buen momento”, sostuvo.