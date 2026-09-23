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Policiales Operativo en Corrientes

Rescataron a tres carpinchos recién nacidos que eran ofrecidos por WhatsApp: pedían $20.000 por cada uno

Un hombre dijo que había encontrado a las crías en un estero del paraje Rosado Grande y reconoció que ya había vendido una. La Policía Rural recuperó a los tres animales, que serán trasladados al Centro de Conservación Aguará.

23 de Septiembre de 2026
Los animales serán trasladados al Centro de Conservación Aguará.
Los animales serán trasladados al Centro de Conservación Aguará.

Un hombre dijo que había encontrado a las crías en un estero del paraje Rosado Grande y reconoció que ya había vendido una. La Policía Rural recuperó a los tres animales, que serán trasladados al Centro de Conservación Aguará.

La Policía Rural de San Roque, Corrientes, recuperó a tres carpinchos recién nacidos que eran ofrecidos para la venta por WhatsApp. El operativo se realizó en el paraje Rosado Grande, después de que la publicación llegara a conocimiento de los efectivos. Según la información difundida sobre el caso, cada cría era ofrecida a $20.000.

Al llegar al lugar, los policías hablaron con Alberto Gregorio Niz, quien contó que había encontrado a los animales en un estero. El hombre reconoció que uno de los carpinchos ya había sido vendido. Tras la intervención policial, los tres ejemplares fueron recuperados.

La Fiscalía dispuso que las crías fueran trasladadas al Centro de Conservación Aguará, en Paso de la Patria, para que recibieran los cuidados necesarios.

También se inició una causa a los involucrados por una presunta infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna N.º 22.421. El expediente quedó a cargo del fiscal José Omar Cáceres. La norma establece un marco para la protección de la fauna silvestre y regula, entre otras actividades, su comercio.

El llamado a proteger la fauna silvestre

A raíz de la difusión del caso, desde la institución ambiental recordaron que los animales silvestres requieren cuidados y condiciones propias de su especie. “Por más mansos o simpáticos que puedan parecer, los animales silvestres no son mascotas ni mercancía: su lugar está en la naturaleza”, advirtieron.

Temas:

carpinchos rescate de animales fauna silvestre policía rural San Roque
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