Senasa decomisó más de 308.000 huevos que llegaban a Paraná: el motivo

Senasa detectó 308.880 huevos transportados sin el permiso de tránsito correspondiente durante un control realizado en Tucumán. La mercadería fue intervenida y trasladada hacia un establecimiento oficial para su desnaturalización en Paraná.
El Senasa interdictó 308.880 huevos sin permiso de tránsito que tenían como destino final Paraná, luego de detectar la irregularidad durante uno de los operativos sanitarios realizados en rutas de Tucumán. El organismo dispuso la intervención de toda la mercadería y su posterior desnaturalización.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Centro Regional NOA Sur del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quienes desarrollaron controles de verificación integral sobre vehículos dedicados al transporte de alimentos.
La carga con huevos fue detectada en el puesto de control Los Mistoles, ubicado en el departamento Graneros, mientras el vehículo circulaba por la Ruta Nacional 157. El procedimiento se realizó junto con personal de la Asociación Fitosanitaria del NOA (AFINOA).
Los huevos no tenían permiso de tránsito
Durante la inspección, los agentes comprobaron que los 308.880 huevos eran trasladados sin el correspondiente permiso de tránsito, documentación requerida para garantizar la trazabilidad y las condiciones sanitarias de los productos.
Ante la infracción, Senasa dispuso la interdicción de la mercadería. Posteriormente, la carga fue trasladada hacia un establecimiento oficial para concretar su desnaturalización en el destino final previsto para el procedimiento, ubicado en la capital entrerriana.
De esta manera, los huevos quedaron fuera del circuito destinado al consumo. La medida fue adoptada dentro de las acciones preventivas que desarrolla el organismo para garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal.
Otro operativo detectó cinco toneladas de alimentos
El procedimiento se conoció junto con otro importante operativo realizado por Senasa en territorio tucumano, donde fueron detectadas más de cinco toneladas de productos de origen animal transportadas con diferentes irregularidades sanitarias.
Ese control se desarrolló en el puesto policial de El Mollar, departamento Tafí del Valle. Allí, los agentes inspeccionaron un camión que circulaba por la Ruta Provincial 307 y constataron que gran parte de la carga carecía de la documentación sanitaria exigida.
Además, fueron detectadas otras irregularidades, como la ausencia de separadores entre los diferentes productos transportados y la presencia de alimentos en contacto directo con el piso del vehículo.
Carne vacuna, porcina y productos avícolas
El camión transportaba una importante variedad de productos. Entre ellos había 35 medias reses vacunas refrigeradas, 30 bultos de menudencias vacunas enfriadas, nueve medias reses porcinas sin manto y otras 12 con manto.
También fueron contabilizados 60 kilos de tocino y una importante cantidad de productos avícolas: 532 cajas de pollo entero refrigerado, 142 cajas de pata muslo, 15 de filet de pollo, seis de gallina, tres de carne molida de pollo, siete de alas y una de patitas.
El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Policía de Delitos Rurales de Tucumán y de la Comisaría de El Mollar.
Debido a las irregularidades constatadas, la totalidad de esos productos fue intervenida y trasladada hasta un establecimiento oficial de faena, donde se realizó su decomiso y posterior desnaturalización.
Controles para evitar riesgos sanitarios
Desde Senasa remarcaron que este tipo de procedimientos busca impedir que productos transportados sin cumplir las condiciones sanitarias correspondientes lleguen a los consumidores.
Los controles comprenden aspectos relacionados con la documentación, trazabilidad, conservación y condiciones en las que son trasladados los productos de origen animal.
En el caso de los 308.880 huevos interdictados, la irregularidad estuvo vinculada con la ausencia del permiso de tránsito. Por esa razón, Senasa ordenó intervenir la carga antes de disponer su traslado para ser desnaturalizada en un establecimiento oficial en Paraná.
El organismo señaló que estos operativos forman parte de las acciones preventivas destinadas a resguardar la sanidad animal y vegetal y garantizar la inocuidad de los agroalimentos que ingresan al circuito comercial.