Marca Paraná presentó un sello de innovación y avanza con acciones para impulsar a las pymes

El Consejo Asesor de Marca Paraná realizó su cuarto encuentro en las instalaciones de Mirador Tec, donde representantes de distintas instituciones avanzaron sobre proyectos vinculados con la promoción de las pequeñas y medianas empresas, la economía del conocimiento y la innovación. Además, se presentó un nuevo sello de distinción destinado a reconocer iniciativas innovadoras.

La coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, explicó a Elonce que la reunión permitió continuar con diferentes líneas de trabajo que habían sido planteadas en encuentros anteriores y destacó el papel que cumplen las instituciones que integran el espacio.

“Marca Paraná es un programa que nace, se desarrolla y crece en función de esas instituciones que la conforman, que le dan vida, le hacen crecer y le dan todo el perfil que tiene hoy”, señaló Waigandt.

Un eje de trabajo para las pymes

Uno de los principales asuntos abordados durante el cuarto encuentro estuvo relacionado con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas de la capital entrerriana.

Waigandt explicó que el tema comenzó a desarrollarse durante la reunión anterior y que en esta oportunidad se avanzaría hacia la definición de acciones concretas. “Hoy vamos a terminar definiendo un eje para el tema de la promoción pyme en la ciudad de Paraná”, adelantó.

Según indicó, dentro de ese trabajo aparecieron solicitudes relacionadas con capacitación y formación, además de otras necesidades específicas planteadas por los sectores que participan del Consejo Asesor.

Un nuevo sello para distinguir la innovación

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la presentación del sello de distinción en innovación, una iniciativa vinculada con uno de los ejes estratégicos que impulsa Marca Paraná: consolidar el perfil de la capital entrerriana como una ciudad inteligente.

La coordinadora explicó que el programa trabaja sobre el desarrollo de la economía del conocimiento, la modernización y los servicios relacionados con nuevas tecnologías. En ese proceso participan instituciones educativas, universidades y entidades vinculadas al sector tecnológico.

“Una de las visiones en las cuales trabaja Marca Paraná es Paraná como una ciudad inteligente”, remarcó. Según explicó, se trata de un eje que surgió también del interés expresado por los propios ciudadanos y que cuenta con el compromiso de diferentes instituciones.

El Polo Tecnológico destacó la iniciativa

El presidente del Polo Tecnológico de Paraná, Darío Spector, destacó la importancia del nuevo reconocimiento y sostuvo que podría representar un estímulo para las actividades relacionadas con la economía del conocimiento.

“Desde el Polo venimos trabajando hace ya unos años con Marca Paraná. Nos pareció muy importante, a partir del conocimiento de este sello de distinción para la innovación, presentarlo acá dentro del espacio de Mirador Tec”, explicó a Elonce.

Para Spector, la iniciativa permitirá potenciar un sector que viene ganando protagonismo dentro de la economía regional. “Esta distinción va a ser importante, es un empuje al sector de la economía y del conocimiento”, sostuvo.

El encuentro también permitió articular acciones entre las instituciones que integran Marca Paraná y continuar delineando estrategias vinculadas con tecnología, modernización y desarrollo productivo.

Marca Paraná presentó un sello de innovación y avanza con acciones para impulsar a las pymes

Convocatoria por los 200 años de la ciudad

Durante la reunión también se realizó un seguimiento de las actividades vinculadas con el aniversario y el Bicentenario de Paraná. Entre ellas se destacó el proyecto denominado “200 miradas para los 200 años”.

Waigandt recordó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de agosto para quienes quieran presentar fotografías. Posteriormente, las imágenes seleccionadas serán exhibidas en diferentes espacios de la ciudad.

La propuesta forma parte de las actividades que buscan construir una mirada colectiva sobre Paraná a través de imágenes aportadas por sus habitantes, en el marco de la conmemoración de los 200 años.

Anunciaron la Semana del Conocimiento

En paralelo, desde el Polo Tecnológico anticiparon otro de los acontecimientos que tendrá como protagonista a la ciudad durante los próximos meses: la Semana del Conocimiento, prevista para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

Spector extendió la convocatoria a la ciudadanía y señaló que también participarán representantes de localidades cercanas. “Invitamos ya a toda la ciudadanía y alrededores, porque también van a venir, en principio, de Crespo y de San Benito, que son socios también del Polo Tecnológico”, adelantó.

Durante las tres jornadas se desarrollarán disertaciones y actividades sobre diferentes temáticas. La propuesta no estará limitada exclusivamente al sector tecnológico, sino que buscará acercar herramientas y conocimientos aplicables a industrias y comercios de la región.

De esta manera, el cuarto encuentro de Marca Paraná permitió avanzar sobre tres ejes principales: el fortalecimiento de las pymes, el impulso a la innovación y la economía del conocimiento y las acciones vinculadas con el Bicentenario, a través del trabajo conjunto entre instituciones públicas, académicas y del sector tecnológico.