El río superó el nivel de alerta en Concepción del Uruguay y el agua amenaza con aislar a familias

El río Uruguay superó la cota de alerta este viernes frente al puerto de Concepción del Uruguay y el avance sostenido del agua comenzó a generar complicaciones en sectores ribereños y periféricos de la ciudad. La altura llegó a 5,72 metros, mientras vecinos permanecían atentos ante la posibilidad de que la creciente continuara durante las próximas horas.

La marca registrada ubicó al río 42 centímetros por encima de la cota de alerta, establecida en 5,30 metros, y a 58 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 6,30 metros. El escenario se produjo después del intenso temporal de lluvia y viento que afectó a la región durante el jueves.

Uno de los puntos que generaba mayor preocupación era la zona del ex basural municipal, donde el agua avanzó sobre sectores bajos y quedó a escasa distancia de interrumpir completamente el principal camino de ingreso y egreso. La situación podría dificultar la circulación y comprometer a las familias que residen en el lugar.

Preocupación por el avance del río Uruguay

Los habitantes del sector observaron cómo el agua fue ganando terreno sobre patios, calles de tierra y sectores próximos a las viviendas. La velocidad con la que avanzó la creciente incrementó la preocupación entre quienes viven cerca del río.

El comportamiento del curso de agua permanecía bajo seguimiento ante la posibilidad de que continuara acercándose a la cota de evacuación. En ese contexto, la evolución de la altura resultará determinante para establecer si será necesario avanzar con medidas preventivas de asistencia a las familias.

La situación hidrológica se sumó a las consecuencias del fuerte temporal registrado durante el jueves, cuando intensas precipitaciones y ráfagas de viento provocaron inconvenientes en distintos puntos de la ciudad, publicó Cdelu Noticias - Radio Fenix.

El temporal provocó daños en viviendas

Precisamente, uno de los episodios más importantes ocurrió también en inmediaciones del ex basural municipal, frente al barrio 192 Viviendas. Allí, una casa perteneciente a la familia Ferrari sufrió la voladura de gran parte del techo como consecuencia de las fuertes ráfagas.

(fuente Cosas Nuestras Noticias)

El desprendimiento de la cubierta permitió el ingreso de abundante agua al inmueble y provocó daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias. La familia quedó así frente a una compleja situación después del fenómeno meteorológico.

Los daños registrados en la propiedad evidenciaron la intensidad con la que el temporal impactó sobre ese sector. A las consecuencias provocadas directamente por el viento y las lluvias se agregó posteriormente el avance del río Uruguay, consignó La Calle.

Villa Itapé, otro de los sectores afectados

El barrio Villa Itapé también registró complicaciones. Las abundantes precipitaciones, combinadas con la creciente, generaron anegamientos en calles y espacios próximos a las viviendas.

Los vecinos permanecían atentos al comportamiento del río y a las condiciones meteorológicas, debido a que la acumulación de agua agravó una situación que ya era compleja en los sectores más bajos.

El escenario planteó una doble preocupación para las familias de las zonas ribereñas: por un lado, los daños que dejó el temporal y, por otro, el incremento del nivel del río, que este viernes ya había superado ampliamente la instancia de alerta.

A 58 centímetros de la cota de evacuación

Con una altura de 5,72 metros, el río se encontraba a 58 centímetros de alcanzar los 6,30 metros establecidos como nivel de evacuación en Concepción del Uruguay.

Por ese motivo, la atención permanecía centrada en las próximas mediciones y en la evolución del caudal. El comportamiento del río durante las siguientes horas será clave para determinar el impacto que la creciente podría tener sobre las familias instaladas en los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, el avance del agua ya era visible en caminos, patios y calles cercanas a las viviendas. La situación mantenía especialmente en alerta a los habitantes del ex basural ante el riesgo de que el principal acceso quede interrumpido.

Tras una jornada marcada por tormentas, fuertes ráfagas y daños materiales, la creciente del río Uruguay se convirtió este viernes en la principal preocupación para los sectores ribereños, mientras continuaba el seguimiento de su altura frente al puerto.