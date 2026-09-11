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Deportes Torneo Clausura

Con un doblete de Romero y otro de Valencia, Boca le ganó 3-1 ante Central Córdoba en La Bombonera

Con dos goles del paraguayo y otro del ecuatoriano, Boca llega entonado al cruce con San Pablo el próximo martes por la Copa Sudamericana.

11 de Septiembre de 2026
Boca se impone ante Central Córdoba.
Boca se impone ante Central Córdoba. Foto: La Nación.

Con dos goles del paraguayo y otro del ecuatoriano, Boca llega entonado al cruce con San Pablo el próximo martes por la Copa Sudamericana.

Boca se impuso 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la noche del viernes en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

 

Ángel Romero fue la gran figura del partido con un doblete y el ecuatoriano Enner Valencia anotó el restante. Además, se dio el debut del entrerriano Rodrigo Bacidalupe en el Xeneize, que hoy formó con un equipo alternativo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

89 minutos: ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!

El Ferroviario descontó en el final del partido con un remate cruzado tras un centro desde la derecha.

 

83 minutos: otro remate del Ferroviario a las nubes

Lucas Varaldo quedó frente al arco de Leandro Brey, pero le dio demasiada potencia a la pelota y se fue por encima del travesaño.

 

78 minutos: nuevo acercamiento de Central Córdoba

Marco Iacobellis se animó a probar desde lejos con un zurdazo desviado.

 

71 minutos: triple cambio en Boca Juniors

Santiago Ascacíbar, Milton Giménez y Rodrigo Bacidalupe reemplazaron a Tomás Belmonte, Enner Valencia y Ángel Romero.

 

70 MINUTOS: ¡ENNER VALENCIA LE ERRÓ AL ARCO!

Sebastián Villa dejó mano a mano al ecuatoriano, pero el atacante falló su disparo y la pelota se fue por un costado del palo izquierdo de Aguerre.

 

66 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Matías Satas por Lautaro Blanco.

 

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Un tiro infernal de Ángel Romero de afuera del área decora el resultado de Boca.

 

 

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

42 minutos: Leonardo Sequeira, amonestado

Es el primero de Central Córdoba después de una falta a Leandro Brey.

 

39 minutos: Sequeira se hizo cargo de ese tiro libre

El futbolista del Ferroviario impactó su disparo en la barrera, pero la pelota le quedó de frente nuevamente y sacudió un tiro elevado.

 

 

38 minutos: Marco Pellegrino, amonestado

El futbolista de Boca Juniors vio la cartulina amarilla por una infracción en la periferia del área. Se suma a Tomás Belmonte y Dylan Gorosito.

 

29 minutos: tímido intento de Central Córdoba

El Ferroviario sacudió un disparo en la medialuna que abandonó la cancha a varios metros del arco de Leandro Brey.

 

24 minutos: monopolio de Boca Juniors ante un rival muy débil

El anfitrión mantiene el dominio más allá de que bajó el pie del acelerador, pero no se debe confiar porque todavía no liquidó el trámite.

 

14 minutos: nueva llegada de Boca Juniors

Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.

 

10 minutos: ¡GOL DE BOCA!

Ahora apareció el aporte goleador de Enner Valencia, que empujó el balón tras el centro de Dylan Gorosito.

 

 

6 minutos: respondió Central Córdoba

Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.

 

4 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Un gran centro de Lautaro Blanco llegó a los pies de Ángel Romero, que definió al primer palo y estampó el 1-0.

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Williams Alarcón; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia

 

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Temas:

Boca Central Córdoba Torneo Clausura
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