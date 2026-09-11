Con un doblete de Romero y otro de Valencia, Boca le ganó 3-1 ante Central Córdoba en La Bombonera

Con dos goles del paraguayo y otro del ecuatoriano, Boca llega entonado al cruce con San Pablo el próximo martes por la Copa Sudamericana.
Boca se impuso 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la noche del viernes en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
Ángel Romero fue la gran figura del partido con un doblete y el ecuatoriano Enner Valencia anotó el restante. Además, se dio el debut del entrerriano Rodrigo Bacidalupe en el Xeneize, que hoy formó con un equipo alternativo.
Seguí las incidencias del partido
89 minutos: ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!
El Ferroviario descontó en el final del partido con un remate cruzado tras un centro desde la derecha.
83 minutos: otro remate del Ferroviario a las nubes
Lucas Varaldo quedó frente al arco de Leandro Brey, pero le dio demasiada potencia a la pelota y se fue por encima del travesaño.
78 minutos: nuevo acercamiento de Central Córdoba
Marco Iacobellis se animó a probar desde lejos con un zurdazo desviado.
71 minutos: triple cambio en Boca Juniors
Santiago Ascacíbar, Milton Giménez y Rodrigo Bacidalupe reemplazaron a Tomás Belmonte, Enner Valencia y Ángel Romero.
70 MINUTOS: ¡ENNER VALENCIA LE ERRÓ AL ARCO!
Sebastián Villa dejó mano a mano al ecuatoriano, pero el atacante falló su disparo y la pelota se fue por un costado del palo izquierdo de Aguerre.
66 minutos: primer cambio en Boca Juniors
Matías Satas por Lautaro Blanco.
55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Un tiro infernal de Ángel Romero de afuera del área decora el resultado de Boca.
¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! ¡¡ÁNGEL ROMERO PROBÓ DE LARGA DISTANCIA Y MARCÓ EL 3-0 DE BOCA SOBRE CENTRAL CÓRDOBA!! ¡INFERNAL ZAPATAZO PARA EL DOBLETE DEL PARAGUAYO! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/3XuM28cN66— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
42 minutos: Leonardo Sequeira, amonestado
Es el primero de Central Córdoba después de una falta a Leandro Brey.
39 minutos: Sequeira se hizo cargo de ese tiro libre
El futbolista del Ferroviario impactó su disparo en la barrera, pero la pelota le quedó de frente nuevamente y sacudió un tiro elevado.
38 minutos: Marco Pellegrino, amonestado
El futbolista de Boca Juniors vio la cartulina amarilla por una infracción en la periferia del área. Se suma a Tomás Belmonte y Dylan Gorosito.
29 minutos: tímido intento de Central Córdoba
El Ferroviario sacudió un disparo en la medialuna que abandonó la cancha a varios metros del arco de Leandro Brey.
24 minutos: monopolio de Boca Juniors ante un rival muy débil
El anfitrión mantiene el dominio más allá de que bajó el pie del acelerador, pero no se debe confiar porque todavía no liquidó el trámite.
14 minutos: nueva llegada de Boca Juniors
Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.
10 minutos: ¡GOL DE BOCA!
Ahora apareció el aporte goleador de Enner Valencia, que empujó el balón tras el centro de Dylan Gorosito.
¡¡ATENCIÓN ECUADOR!! ¡¡ENNER VALENCIA APARECIÓ EN SOLEDAD TRAS EL CENTRO DE GOROSITO Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA VS. CENTRAL CÓRDOBA!! ¡Estreno goleador en el Xeneize para él! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/AU0SssooOI— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
6 minutos: respondió Central Córdoba
Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.
4 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Un gran centro de Lautaro Blanco llegó a los pies de Ángel Romero, que definió al primer palo y estampó el 1-0.
¡BOCA GOLPEÓ PRIMERO! Villa se asoció con Blanco, el lateral sacó el centro por lo bajo y Ángel Romero anotó el 1-0 del Xeneize vs. Central Córdoba en la primera chance de peligro del partido. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/t95bbW7maw— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Williams Alarcón; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.