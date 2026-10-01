El Presupuesto prevé más fondos para educación, pero la inversión seguirá en niveles bajos

El proyecto de Presupuesto prevé una mejora real del 5,6% para Educación y Cultura. Sin embargo, el financiamiento nacional alcanzaría apenas el 0,79% del PIB y se mantendría, por cuarto año consecutivo, por debajo del 1%.
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un aumento del 27,2% en los recursos destinados a la función Educación y Cultura respecto de la previsión de cierre de 2026. Al considerar una inflación promedio proyectada del 20,5%, la mejora sería del 5,6% en términos reales.
Los datos surgieron del informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, elaborado por Argentinos por la Educación. El trabajo fue realizado por Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú y analizó tanto los recursos asignados a la Secretaría de Educación como el conjunto del gasto nacional correspondiente a Educación y Cultura.
Pese al incremento previsto, el informe señaló que la inversión educativa nacional continuaría en niveles históricamente bajos. Pasaría del 0,77% del PIB estimado para el cierre de 2026 al 0,79% en 2027, por lo que sería el cuarto año consecutivo por debajo del 1%.
Una recuperación después de la caída
La evolución de los últimos años mostró una fuerte reducción del gasto educativo nacional. En 2023 había alcanzado los 16,7 billones de pesos constantes de 2026, mientras que en 2024 descendió a 9,4 billones y en 2025 se ubicó en 8,7 billones.
Para el cierre de 2026 se estimaron 8,8 billones y para 2027 se proyectaron 9,3 billones de pesos constantes de 2026. De esta manera, la recuperación prevista sería parcial frente al ajuste acumulado durante los años anteriores.
En ese contexto, Educación y Cultura aparecería como la tercera función del Estado con mayor incremento positivo, con una suba nominal del 27,2%, detrás de Salud, con 39,8%, e Información y Estadística Básicas, con 28%.
Qué pasará con la Secretaría de Educación
Al considerar específicamente la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el incremento sería menor. Su presupuesto crecería un 23% nominal respecto de la previsión de cierre de 2026, equivalente a una mejora aproximada del 2,1% real.
Las diferencias también se observarían según el nivel educativo. Los programas correspondientes a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria tendrían un aumento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%.
En cambio, la Educación Universitaria registraría un incremento nominal del 20,9%, prácticamente en línea con la inflación prevista para el próximo año. En términos reales, la variación sería de apenas 0,3%.
Más recursos para el Plan Nacional de Alfabetización
Uno de los principales aumentos contemplados corresponde al Plan Nacional de Alfabetización, que recibiría $773.830 millones, un 38,3% más que el presupuesto vigente de 2026.
La universalización de la jornada extendida seguiría siendo el principal destino de esos fondos, con $586.781 millones, equivalentes al 75,8% del total del programa.
Para 2027 también se prevé incorporar el Compromiso Federal por la Matemática, con acciones relacionadas con extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos, recursos digitales, formación docente, evaluación y participación de las familias. Sin embargo, el proyecto no identifica una partida presupuestaria específica para financiar la iniciativa.
Las universidades concentran la mayor parte
Las universidades nacionales continuarían concentrando la mayor parte de los recursos de la Secretaría de Educación. El programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% del presupuesto del organismo en 2027.
En segundo lugar aparecería el Plan Nacional de Alfabetización, con el 8,3%, y luego Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, con el 5,2%. Los programas destinados a educación obligatoria y superior no universitaria concentrarían en conjunto el 12,5%.
Sobre el escenario previsto, Javier Curcio, coautor del informe, sostuvo: "El refuerzo del Programa Nacional de Alfabetización y la incorporación de nuevas líneas para fortalecer aprendizajes fundamentales, como Matemática, son señales positivas. Sin embargo, estos avances deben analizarse en el marco de la contracción del financiamiento educativo de los últimos años".
Además, remarcó: "Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles".
Distintas miradas sobre el Presupuesto
Virginia Giordano, economista de IDESA, señaló: "El informe muestra con claridad la magnitud de la caída de la inversión educativa nacional: pasó de representar el 1,42% del PIB en 2023 al 0,79% previsto para 2027".
Y agregó: "El proyecto de Presupuesto 2027 marca un cambio de tendencia, con un crecimiento real del 5,6%, aunque se trata de una recuperación moderada frente a la reducción acumulada de los últimos años".
Por su parte, Juan Doberti, docente e investigador de la UBA, sostuvo: "El informe expone que el proyecto de Presupuesto nacional 2027 significa la continuidad del desfinanciamiento de la función educativa observado desde la asunción del actual gobierno, lo cual significa una baja global del 35% con respecto al promedio del período 2017-2023".
Finalmente, Marcelo Rabossi, doctor en Educación y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, expresó: "La inversión nacional en educación en términos del PIB -un indicador de la prioridad que un país asigna al sector- cayó del 1,42% en 2023 a un proyectado de apenas 0,79% para 2027".
"Si bien en 2026 se observa una recuperación, esta se encuentra lejos de compensar la pérdida acumulada desde 2023. En 2027, el presupuesto universitario volvería a estancarse, lo que pone en duda la capacidad de las universidades para sostener adecuadamente su funcionamiento", concluyó.