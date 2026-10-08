El Banco Central prepara un plan para que los bancos usen datos de ARCA al evaluar préstamos

Las personas con ingresos bajos o que trabajan en la informalidad suelen encontrar dificultades para acceder a préstamos cuando los bancos cuentan con poca información sobre su situación económica. Para ampliar esa evaluación, el Banco Central prepara un sistema que permitirá consultar datos de ARCA con autorización del cliente.

La iniciativa forma parte del Sistema de Finanzas Abiertas, también conocido como Open Finance, cuya implementación comenzará en 2027. Antes de que termine este año, está previsto realizar una prueba piloto con información disponible en el organismo recaudador.

Según informó Infobae, el anuncio fue realizado por Pedro Inchauspe, director del BCRA, durante Pulso 2026, el encuentro anual de la Cámara de Medios de Pago. El funcionario aseguró que el desarrollo del proyecto se encuentra avanzado.

Qué información podrán consultar los bancos

El primer paso permitirá sumar datos para conocer mejor los ingresos de quienes soliciten financiamiento. Por ejemplo, una entidad podría identificar que una persona con empleo informal también tiene actividad como monotributista o recibe un beneficio social.

La información disponible en ARCA no se limita a los registros tributarios, ya que el organismo concentra datos de distintas bases públicas. El objetivo es que esos antecedentes permitan realizar una evaluación más completa de la capacidad de pago del solicitante.

“Nuestro modelo incluye una especie de Open Finance y Open Data porque, de hecho, el primer caso de uso será con datos de ARCA”, explicó Inchauspe. Agregó que esa información se utilizará para facilitar el acceso al crédito.

La autorización del cliente será indispensable

El Banco Central estableció como requisito esencial el consentimiento expreso del titular. Sin esa autorización, las entidades no podrán acceder a sus datos mediante el nuevo esquema.

Para avanzar, el organismo conformó una mesa de trabajo centrada en dos aspectos: la autenticación de identidad y el consentimiento. La intención es definir procedimientos comunes que luego puedan aplicarse al intercambio de información con otros organismos.

En una etapa posterior, el sistema buscará incorporar información del conjunto del sector financiero. Así, el cliente podría autorizar que sus antecedentes estén disponibles para otras entidades que evalúen ofrecerle un préstamo.

Qué busca cambiar en la evaluación crediticia

Con más información, el Banco Central pretende reducir las diferencias entre lo que cada entidad conoce sobre un mismo solicitante. La expectativa es mejorar la calificación crediticia y favorecer el acceso a tasas más bajas y mejores condiciones, sin que eso implique una aprobación automática.

El proyecto contempla participantes cuya incorporación será obligatoria y otros que podrán sumarse voluntariamente. Inchauspe explicó que la participación requerirá inversiones y trabajo operativo de las entidades alcanzadas.

La prueba prevista para este año será el primer paso para poner a prueba el intercambio de datos con ARCA. El desarrollo posterior apunta a ampliar la competencia entre bancos y otros proveedores financieros, especialmente para atender a personas que hoy encuentran dificultades para conseguir crédito.