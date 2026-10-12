Milei afirmó que contará con USD 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida en 2027

Javier Milei aseguró que su Gobierno contará con recursos e instrumentos por USD 125.000 millones para responder a una eventual corrida cambiaria en 2027. “No espero una corrida, pero me preparo”, expresó durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

El mandatario sostuvo que esa cifra reúne distintas fuentes: ingresos comerciales, financiamiento negociado, swaps con China y Estados Unidos y contratos de dólar futuro. Su cálculo combina esos componentes y no corresponde exclusivamente a reservas disponibles del Banco Central.

“Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó. Las declaraciones estuvieron centradas en la preparación económica para 2027 y en la comparación con las tensiones que, según describió, atravesó el país en 2025.

La comparación con el escenario de 2025

Milei señaló que el año pasado el Gobierno había reunido USD 70.000 millones para afrontar la presión cambiaria. También mencionó un aporte de USD 2.500 millones que atribuyó al “Banco Central norteamericano”.

El presidente vinculó aquellas dificultades con la composición del Congreso y con iniciativas legislativas que, según su interpretación, buscaban alterar el equilibrio fiscal. Afirmó que entonces enfrentó siete intentos de juicio político y 40 leyes con ese objetivo.

En contraste, sostuvo que la actual representación parlamentaria le permite defender las medidas de su administración. Esa evaluación formó parte de su argumento sobre una mayor capacidad de respuesta ante posibles tensiones.

El papel de los ingresos energéticos

El mandatario atribuyó parte de la disponibilidad de divisas al resultado del sector energético. Planteó que un déficit de USD 5.000 millones, bajo otras condiciones de producción y con los precios actuales, podría haberse ampliado a USD 20.000 millones.

“Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas o nos hubieran encepado”, sostuvo al describir ese escenario hipotético. En cambio, afirmó que los ingresos comerciales actuales funcionan como una cobertura frente a dificultades para conseguir financiamiento externo.

Milei también aseguró que el Gobierno no necesita tomar deuda nueva para cubrir un déficit fiscal. Según explicó, los intereses se pagan con el resultado primario, es decir, el saldo entre ingresos y gastos antes del pago de esos intereses.

Los vencimientos y el financiamiento que mencionó

El presidente indicó que Argentina tendrá vencimientos por USD 25.000 millones durante 2027. Afirmó que la parte en manos de tenedores locales cuenta con refinanciación asegurada, una previsión que presentó como parte de la estrategia oficial.

Sobre los compromisos externos, aseguró que existen acuerdos con organismos internacionales y otros países. “Nosotros ya lo tenemos arreglado”, expresó, y sostuvo que consiguieron USD 25.000 millones para el próximo año.

A esos componentes agregó las compras de divisas realizadas desde noviembre de 2025. Según la cifra mencionada por el mandatario, esas operaciones acumularon USD 20.000 millones hasta el momento de la entrevista.