Lula propone transporte público gratuito los fines de semana en todo Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que impulsará el transporte público gratuito durante los fines de semana en todo el país, mediante una propuesta de enmienda constitucional que enviará al Congreso. La medida busca que los trabajadores puedan trasladarse sin costo los sábados y domingos, aunque su implementación dependerá de la aprobación legislativa y de la definición de los recursos necesarios.

El anuncio llegó después del avance de una reforma laboral destinada a reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas, con una organización de cinco días de trabajo y dos de descanso, sin disminución salarial.

“¡Conquistamos el final de la escala 6x1 y ahora es hora de avanzar aún más!”, expresó Lula a través de su cuenta de X, al comunicar que buscará extender la gratuidad del transporte colectivo a todas las ciudades brasileñas que cuenten con ese servicio.

Cómo funcionaría el transporte gratuito

La iniciativa contempla que los usuarios puedan utilizar colectivos y otros medios de transporte colectivo sin pagar boleto durante los sábados y domingos. El objetivo es facilitar los desplazamientos durante los días de descanso y reducir los gastos de movilidad de las familias.

“Porque el trabajador y la trabajadora merecen más que tiempo para descansar”, sostuvo el mandatario brasileño. Luego agregó: “¡Menos tiempo trabajando, más tiempo viviendo con la familia!”.

El proyecto pretende extender a nivel nacional experiencias que ya funcionan en algunas ciudades de Brasil, como Brasilia y San Pablo, donde existen esquemas de gratuidad del transporte público los domingos.

El financiamiento y el debate en el Congreso

Para avanzar con la propuesta, el Gobierno brasileño deberá conseguir el respaldo del Congreso y establecer cómo se financiará el funcionamiento del sistema durante los días de gratuidad.

Según estimaciones difundidas por medios brasileños, el conjunto de iniciativas económicas y sociales anunciadas por el oficialismo podría representar un costo anual de entre 180.000 y 250.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 35.000 y 49.000 millones de dólares.

Sin embargo, esas cifras corresponden al paquete completo de medidas y no constituyen una estimación específica del costo del transporte gratuito.

Lula planteó que los recursos podrían obtenerse del presupuesto destinado a las enmiendas parlamentarias de los diputados. De todos modos, el financiamiento deberá definirse durante el tratamiento de cada iniciativa.

La propuesta en medio de la campaña electoral

El anuncio se produjo durante la campaña presidencial brasileña, a pocos días del balotaje previsto para el 25 de octubre, en el que Lula competirá con Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El senador opositor cuestionó las propuestas económicas del Gobierno y puso en duda su viabilidad.

“Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido”, manifestó Flávio Bolsonaro durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La iniciativa del transporte gratuito se incorporó a una serie de anuncios del oficialismo, entre los que también se encuentran subsidios a los combustibles y líneas de crédito destinadas a taxistas y pequeños empresarios.