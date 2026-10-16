Frigerio planteó mejorar rutas y puertos y avanzar en una reforma impositiva para atraer inversiones

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la Cumbre Federal de Logística y destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura vial y portuaria. También propuso reducir la presión tributaria y avanzar en el dragado del río Uruguay hasta Concordia.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó la necesidad de mejorar rutas y puertos y avanzar en una reforma impositiva para fortalecer la competitividad productiva de la provincia. Lo hizo durante su participación en la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde compartió actividades con mandatarios de distintas provincias.
El encuentro se desarrolló bajo el lema "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal" y contó con la presencia de los gobernadores Elías Suárez, de Santiago del Estero; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Martín Llaryora, de Córdoba; y Axel Kicillof, de Buenos Aires. El panel de apertura fue moderado por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.
Frigerio también integró el panel "Agroindustria argentina: logística para llegar al mundo", junto a representantes de la industria aceitera, el sector semillero y las cooperativas agropecuarias. Durante su exposición, destacó la ubicación estratégica de Entre Ríos y consideró necesario aprovechar sus recursos naturales para impulsar el desarrollo económico.
Hidrovía y reactivación de los puertos entrerrianos
"Teníamos un gran activo en términos de logística, por nuestra ubicación geográfica. Entre Ríos es una provincia a la que abraza el agua, pero no la aprovechábamos", expresó el mandatario, acompañado por los ministros Fabián Boleas y Guillermo Bernaudo, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
En ese marco, repasó las gestiones realizadas para reactivar obras portuarias que permanecían paralizadas. "Durante 29 años había una obra de extensión del muelle que estaba parada y esto se replicaba en los cuatro puertos provinciales", señaló.
Además, destacó la incorporación de Entre Ríos a la red navegable nacional y ratificó el objetivo de extender el dragado del río Uruguay. "Pudimos convencer al gobierno nacional de que no podía dejar a Entre Ríos afuera de la red navegable. Hoy Entre Ríos es parte de eso y estamos también peleando la posibilidad del dragado hasta Concordia para tener el río Uruguay integrado", afirmó.
Obras viales y mantenimiento de caminos rurales
El gobernador también abordó la situación de la infraestructura terrestre y remarcó la importancia de mejorar los caminos rurales para facilitar el transporte de la producción agropecuaria. "Lo importante en este primer paso de la logística y de la competitividad es sacar la producción de los campos, es tener caminos rurales en buen estado", sostuvo.
Según precisó, la provincia había intervenido cerca del 60% de las rutas provinciales y trabajado con el Gobierno nacional para impulsar concesiones sobre las rutas nacionales 12, 14 y 18.
Asimismo, mencionó la firma de convenios con municipios, juntas de gobierno y frentistas para conformar consorcios y descentralizar las tareas de Vialidad provincial.
En cuanto al equipamiento, anticipó una inversión destinada a fortalecer la capacidad operativa del organismo. "Estamos a punto de hacer probablemente la compra más grande de la historia de vialidad provincial para que tampoco haya excusa", manifestó.
Frigerio propuso reducir impuestos para mejorar la competitividad
Otro de los ejes de su intervención fue la presión tributaria sobre las actividades productivas. Frigerio consideró necesario alcanzar acuerdos entre los distintos niveles del Estado para avanzar hacia un esquema impositivo más simple.
"La Argentina no puede tener un desarrollo sostenible en el tiempo con los impuestos que cobramos, y para eso hay que sentar a la mesa a Nación, provincias y municipios", afirmó.
En esa línea, planteó la posibilidad de reducir tributos provinciales y municipales. Invitó a imaginar "lo que sería una Entre Ríos donde no existan más Ingresos Brutos, ni tasas municipales que se parecen a impuestos".
El mandatario vinculó esa propuesta con la necesidad de generar condiciones que favorecieran la llegada de inversiones privadas, el crecimiento de las empresas y la creación de empleo.
El posicionamiento de Entre Ríos en la Región Centro
Durante la cumbre, Frigerio también se refirió al papel de Entre Ríos dentro de la Región Centro y destacó la importancia de fortalecer la articulación con Córdoba y Santa Fe. "Uno de mis objetivos de gobierno era empezar a hacer política para dejar de ser la hermana pobre de la Región Centro", sostuvo.
El gobernador señaló que el intercambio de experiencias entre las tres provincias permitió analizar modelos de gestión vinculados con infraestructura vial, desarrollo portuario y tecnología.
La Cumbre Federal de Logística reunió a autoridades nacionales y provinciales, legisladores, intendentes y representantes del sector empresarial y organizaciones sociales, con una convocatoria prevista de aproximadamente 1.000 participantes.
La presencia de Frigerio dio continuidad a la participación entrerriana en este espacio federal, cuya primera edición se había desarrollado en 2024 y también había contado con la intervención del mandatario provincial.