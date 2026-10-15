Brasil aprobó una reforma para reducir la jornada laboral a cinco días

Brasil dio un paso decisivo hacia la reducción de la jornada laboral, luego de que el Senado aprobara este miércoles la enmienda constitucional que pone fin al esquema de trabajo 6×1, seis días laborales y uno de descanso, y establece una semana de hasta 40 horas, sin recortes salariales.

La iniciativa consiguió un amplio respaldo parlamentario: 75 votos a favor y uno en contra en las dos rondas de votación requeridas.

La reforma, una de las principales banderas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representa un avance político para el oficialismo a 11 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre. El texto ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados y, tras la aprobación del Senado, quedó encaminado hacia su promulgación.

Establece dos días de descanso remunerado por semana, preferentemente el domingo, y reduce el límite máximo de trabajo de las actuales 44 horas semanales a 40. El cambio se aplicará de manera gradual: 60 días después de la promulgación, la jornada máxima bajará a 42 horas y, un año más tarde, llegará a las 40 horas semanales.

Según un relevamiento del Ministerio de Trabajo citado durante el debate, cerca de 14,8 millones de brasileños -alrededor de un tercio de los trabajadores registrados- cumplen actualmente jornadas bajo el régimen 6×1, con 44 horas semanales o más.

La modalidad es frecuente en sectores como el comercio, los servicios y el transporte, donde se concentran empleos con salarios más bajos.

En las grandes ciudades, además, las distancias entre los hogares y los lugares de trabajo pueden extender considerablemente el tiempo que los trabajadores dedican cada día a sus obligaciones laborales.

El oficialismo presentó la reforma como una medida destinada a mejorar la calidad de vida y ampliar el tiempo disponible para el descanso y la familia. Durante la sesión, el senador oficialista Randolfe Rodrigues celebró el avance de la iniciativa.

“Los trabajadores brasileños esperaron esto durante casi 40 años. Hizo falta un gobierno como el del presidente Lula para llegar al día de hoy y votar el fin de una de las jornadas laborales más largas del mundo”, afirmó.

La discusión sobre la reducción de la jornada se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña electoral brasileña, tanto por sus posibles efectos sobre la vida cotidiana de los trabajadores como por las diferencias entre las propuestas del oficialismo y la oposición.

El respaldo opositor

La iniciativa también recibió apoyo de sectores de la oposición, incluido Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), quien disputará el balotaje contra Lula el 25 de octubre.

Aunque el proyecto había encontrado resistencia entre referentes opositores durante la campaña, Flávio anunció que votaría a favor antes de la sesión. Su posición contrastó con una propuesta alternativa impulsada por el senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña, que plantea un régimen laboral con remuneración por hora y mayor flexibilidad.

La decisión de llevar la iniciativa al recinto antes de la segunda vuelta fue impulsada por Davi Alcolumbre, presidente del Senado. El calendario de la votación agregó un componente electoral a la discusión, en un escenario de fuerte polarización política.

Una encuesta de Quaest divulgada el miércoles indicó que el 61% de los consultados que conocían la iniciativa apoyaba la eliminación del esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

El sondeo entrevistó a 2.154 personas entre el 10 y el 13 de octubre, con un margen de error de dos puntos porcentuales.