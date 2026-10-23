Presentaron el primer Congreso Provincial de Educación Secundaria: los detalles del encuentro

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro se realizará la próxima semana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Autoridades del CGE destacaron que se debatirán cambios en las aulas, formación docente y desafíos como la salud mental y la ludopatía. Habrá transmisión por streaming.
El primer Congreso Provincial de Educación Secundaria fue presentado este viernes en el Museo de Casa de Gobierno, en Paraná, con el objetivo de debatir el futuro de la escuela secundaria entrerriana. La convocatoria, que se desarrollará la próxima semana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ya tiene sus cupos presenciales agotados.
Durante la presentación, Carla Duré, vocal del Consejo General de Educación (CGE), destacó que el encuentro permitirá compartir experiencias y analizar las transformaciones necesarias en el sistema educativo. "Necesitamos trabajar en qué escuela queremos y hacia dónde queremos ir", expresó ante Elonce.
La funcionaria explicó que participarán especialistas, autoridades nacionales y representantes educativos de la Región Centro. Además, señaló que el congreso permitirá ampliar los debates que habitualmente se desarrollan dentro de las instituciones escolares.
Los cambios que se buscan para la escuela secundaria
Duré sostuvo que uno de los principales objetivos es fortalecer la vinculación entre educación, producción y trabajo, para brindar herramientas que acompañen los proyectos de vida de los estudiantes.
"Tenemos el objetivo puesto en generar todas las estrategias y herramientas posibles para que nuestros estudiantes puedan trabajar en su futuro", afirmó. Mencionó la importancia de las habilidades digitales, comunicacionales y la preparación para estudios superiores.
También destacó las experiencias de innovación educativa, como la escuela inaugurada en Villaguay, y las mesas de diálogo destinadas a revisar posibles modificaciones en los diseños curriculares.
Salud mental y ludopatía, entre los desafíos
Por su parte, Gustavo Blanc, vocal representante de docentes en el CGE, consideró fundamental incorporar las preocupaciones de quienes trabajan diariamente en las aulas.
"Muchas veces nos sentimos desbordados porque todos los problemas sociales repercuten en la escuela", señaló. Entre los principales desafíos mencionó la educación sexual integral, la salud mental y la prevención de la ludopatía.
Blanc valoró el congreso como una instancia de formación y escucha. Aunque las inscripciones presenciales están completas, confirmó que las actividades se transmitirán por streaming para facilitar la participación de docentes de toda la provincia.