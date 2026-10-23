ANMAT autorizó cajas de 144 preservativos: para qué se usarán y por qué no podrán venderse

La ANMAT autorizó una nueva presentación de preservativos masculinos de látex en envases de 144 unidades, destinada exclusivamente a programas oficiales de Gobierno. Las cajas podrán utilizarse para distribución gratuita y no estarán habilitadas para la venta al público.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 6726/2026, publicada el miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial. La autorización establece condiciones específicas para diferenciar estos productos de las presentaciones comerciales.

Según explicó el organismo, el objetivo es facilitar la implementación de políticas de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. También busca adecuar las presentaciones a las necesidades de los programas de salud sexual y reproductiva.

La advertencia obligatoria para identificar su destino

Los envases primarios correspondientes a estas presentaciones de preservativos deberán incluir la leyenda “Distribución gratuita–Prohibida su comercialización y venta al público”. La advertencia tendrá que ser visible e indeleble.

Esa identificación permitirá distinguir las unidades destinadas a programas oficiales de las que se comercializan. La prohibición de venta forma parte de las condiciones de autorización de la nueva presentación.

Además de incorporar la leyenda, los productos deberán cumplir los restantes requisitos de rotulado establecidos en la reglamentación sanitaria. La autorización de las cajas de 144 unidades no reemplaza esas exigencias.

Qué cambia para las empresas y qué se mantiene en los comercios

Las empresas titulares de registros de preservativos masculinos de látex tendrán un plazo de 180 días para inscribir la presentación. El trámite deberá realizarse ante el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

La disposición no modifica las condiciones de los productos destinados a la venta al público. Para esos casos, los envases de consumo podrán seguir conteniendo hasta un máximo de 12 unidades, conforme a la normativa vigente.

El marco previo corresponde al Reglamento Técnico Mercosur para Preservativos Masculinos de Látex de Caucho Natural, incorporado a la normativa argentina en 2002. La nueva disposición habilita la presentación de mayor volumen únicamente para los programas oficiales de distribución gratuita.