El CGE y Agmer acordaron resguardar los cargos docentes ante la transformación curricular

El CGE y Agmer avanzaron en el diálogo por la transformación curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos. Las autoridades aseguraron que no se modificó la estructura horaria y acordaron ampliar la participación docente en el proceso.
El Consejo General de Educación (CGE) y Agmer avanzaron en el diálogo por la transformación curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), con el compromiso de resguardar los cargos y las horas cátedra de los docentes. Durante una reunión institucional, también acordaron fortalecer los canales de comunicación y ampliar la participación de los trabajadores en el proceso.
El encuentro reunió a vocales del CGE, integrantes de la Secretaría General, representantes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y referentes del gremio docente. La convocatoria tuvo como objetivo analizar los avances del nuevo diseño curricular modular y atender las inquietudes sobre su implementación.
Uno de los principales puntos abordados fue la preocupación por la estabilidad laboral. Desde el organismo educativo aclararon que actualmente no se modificó la caja curricular, por lo que no existen definiciones que alteren la distribución vigente de horas cátedra ni los puestos de trabajo.
Qué cambios contempla la transformación curricular
El director de la DEJA, Alfredo Blochinger, explicó que la transformación responde a una línea de trabajo federal iniciada en 2024, orientada a implementar un diseño curricular modular para la modalidad. "Cada paso que se llevó adelante ha sido coordinado y trabajado con Agmer", aseguró el funcionario.
Además, detalló que durante 2026 se avanzó en la contratación de especialistas encargados de elaborar contenidos para el campo de la formación básica, como parte de la construcción pedagógica del nuevo diseño.
El compromiso de garantizar la estabilidad laboral
Durante la reunión, el vocal del CGE Gustavo Blanc planteó la necesidad de garantizar el resguardo de todas las horas cátedra y cargos docentes.
Asimismo, destacó la importancia de que la transformación curricular se desarrolle con participación efectiva de los trabajadores de las instituciones educativas.
Por su parte, el equipo técnico de la DEJA, encabezado por Maricel Facendini, ratificó que la estructura horaria actual permanece sin modificaciones, con el propósito de brindar certezas a docentes, directivos y supervisores.
Acordaron ampliar las mesas de diálogo
Otro de los temas centrales fue la circulación de información fragmentada sobre los cambios previstos, situación que, según se planteó durante el encuentro, generó incertidumbre en distintas instituciones.
Para abordar esa problemática, los participantes acordaron avanzar en una comunicación institucional unificada y ampliar las mesas de diálogo a supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes.
Finalmente, la DEJA presentó una propuesta de agenda territorial para debatir y enriquecer el proyecto con los distintos actores de la modalidad. También se prevé realizar un seguimiento normativo durante el proceso de transformación curricular.