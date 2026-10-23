Murió Cacho Galé, una de las voces más emblemáticas de la radio santafesina

Murió Cacho Galé, una de las voces históricas de la radio de Santa Fe, cuyo nombre estuvo vinculado durante décadas a LT9. El reconocido locutor, cuyo verdadero nombre era Roberto Dellamónica, falleció este viernes, según se confirmó al aire en la emisora donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

La noticia generó pesar en el ámbito de la comunicación santafesina, donde Galé era considerado uno de los referentes de la radiofonía local. Su extensa carrera lo convirtió en una figura reconocida por distintas generaciones de oyentes que acompañaron sus programas.

Con más de seis décadas de trayectoria, el comunicador fue testigo de las transformaciones que atravesó la radio argentina, desde los equipos tradicionales hasta la incorporación de nuevas tecnologías y plataformas de comunicación.

(El Litoral)

Una vida dedicada a la radio

Cacho Galé comenzó a trabajar en LT9 en 1959 y obtuvo el cargo de locutor en 1962. Desde entonces, construyó una carrera estrechamente relacionada con la historia de la emisora, una de las más tradicionales de la capital santafesina.

A lo largo de los años, su voz se convirtió en parte de la identidad de la radio y acompañó la vida cotidiana de numerosos oyentes. Su permanencia en el medio también le permitió compartir distintas etapas de la comunicación con colegas y nuevas generaciones de profesionales.

En agosto de 2020, durante las actividades por el centenario de la primera transmisión radial en Argentina, Galé participó de un homenaje a la historia de la radiofonía. En aquella oportunidad, recordó su experiencia profesional y destacó la capacidad del medio para mantenerse vigente frente a los cambios tecnológicos.

El reconocimiento a su trayectoria

Su aporte a la comunicación recibió un reconocimiento institucional en julio de 2024, cuando el Concejo Municipal de Santa Fe lo incluyó entre los locutores distinguidos por su trayectoria.

La distinción puso en valor su extensa permanencia en LT9 y su contribución a la construcción de una identidad radial que trascendió generaciones. Su nombre quedó asociado a una etapa significativa de la historia de los medios santafesinos.

El fallecimiento de Cacho Galé representa una pérdida para la radio de Santa Fe y para quienes siguieron su recorrido profesional. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias de su muerte ni información acerca de las ceremonias de despedida.