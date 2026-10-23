El Gobernador Frigerio recorrió obras en Feliciano: 22 viviendas serán entregadas en un mes

El gobernador supervisó obras de viviendas, salud y saneamiento en San José de Feliciano. Las 22 casas tienen un avance superior al 92% y demandan una inversión de $2.330 millones. También recorrió el hospital y las lagunas de tratamiento de efluentes.
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió obras en San José de Feliciano y confirmó que las 22 viviendas que se construyen en la localidad serán entregadas dentro de aproximadamente un mes. Durante la visita, también supervisó las refacciones del hospital General Francisco Ramírez y la reactivación de las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales.
El mandatario estuvo acompañado por el intendente Damián Arévalo, las legisladoras María Elena Romero y Gladys Domínguez, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Las autoridades verificaron el avance de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en la ciudad.
Las 22 viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) registran un avance superior al 92% y representan una inversión provincial de más de 2.330 millones de pesos.
Cuándo entregarán las viviendas
“Son 22 viviendas que se entregan de acá a un mes. Esperemos que la lluvia no nos haga cambiar el calendario de entregas, hay mucha gente que está ansiosa esperando recibir su llave”, expresó Frigerio.
El gobernador también anunció la continuidad del programa habitacional con otro proyecto cercano. “Termina esto y el mismo obrador se va a seis cuadras de aquí a un proyecto de 34 viviendas”, adelantó.
Por su parte, Arévalo destacó que el municipio aportó el terreno para la construcción del barrio y valoró el trabajo conjunto con la provincia para finalizar las unidades habitacionales.
Refacciones en el hospital General Francisco Ramírez
La recorrida incluyó el hospital local, donde se ejecutan trabajos de puesta en valor financiados por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), con una inversión superior a los 236 millones de pesos.
Blanzaco explicó que las tareas comprenden la renovación del sector de geriatría y la reparación de techos afectados por problemas de humedad. También indicó que finalizaron las obras del quirófano y que se trabaja en la disponibilidad de personal para realizar cirugías de mayor complejidad.
La directora del establecimiento, Andrea Rosas, detalló que se construye un sobretecho para solucionar los problemas estructurales y posteriormente se avanzará con la recuperación de pasillos y habitaciones, sin interrumpir la atención médica.
Avances en las obras de saneamiento
Frigerio también inspeccionó la reactivación de la segunda etapa del colector y las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales, una intervención solicitada por el municipio. El gobernador destacó que los trabajos ya se encuentran en ejecución y forman parte de los compromisos asumidos con la localidad.
Finalmente, mantuvo una reunión con presidentes de juntas de gobierno del departamento Feliciano para abordar necesidades y proyectos de las distintas comunidades.