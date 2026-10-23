Identificaron a otros ocho desaparecidos en La Perla y ya son 38 los reconocidos

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identidad de cuatro mujeres y cuatro hombres desaparecidos durante la última dictadura militar. Los restos fueron encontrados en el predio de La Perla y reconocidos mediante estudios genéticos.
La Justicia federal de Córdoba identificó a otros ocho desaparecidos durante la última dictadura militar cuyos restos habían sido hallados en el predio del excentro clandestino de detención La Perla. La confirmación se realizó este viernes y elevó a 38 el número de personas identificadas desde el inicio de la campaña de búsqueda en 2025.
El anuncio estuvo a cargo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien brindó una conferencia de prensa para comunicar las identidades de cuatro mujeres y cuatro hombres. Los restos habían sido encontrados durante 2025 en un sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla.
Las identificaciones fueron posibles gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto con especialistas del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el perito Guillermo Sagripanti. Los profesionales realizaron estudios genéticos y cotejos de ADN para establecer las identidades.
Quiénes son los ocho desaparecidos identificados
Entre las víctimas reconocidas se encontraba Néstor Albino Acosta, un trabajador ferroviario de la línea Mitre que tenía 21 años cuando fue secuestrado el 16 de junio de 1976.
También fue identificado Pascual Delfín Ludueña, quien tenía 29 años y se desempeñaba como delegado sindical en la planta de FIAT Concord. Había sido privado de su libertad el 24 de marzo de 1976.
Otro de los casos correspondió a Claudio Norberto Nardini, trabajador de la empresa SanCor y militante gremial, secuestrado el 23 de abril de 1976, cuando tenía 34 años.
La Justicia también confirmó la identidad de Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, psicóloga y militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), quien fue secuestrada el 14 de agosto de 1976 en presencia de su hija.
Las mujeres identificadas en La Perla
Entre los restos reconocidos se encontraban los de Mónica Protti de Guillén, maestra y militante del Partido Comunista, secuestrada el 21 de septiembre de 1976.
También se identificó a Mercedes del Valle Ramírez, estudiante secundaria que había sido privada de su libertad el 3 de julio de 1976.
La nómina incluyó a María Luisa Salto, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y militante de la Juventud Universitaria Peronista, secuestrada el 28 de julio de 1976.
Finalmente, se confirmó la identidad de Juan Carlos Soulier, trabajador electricista secuestrado el 15 de agosto de 1976 junto con su esposa y su hijo de cinco meses. El niño fue recuperado por su familia y actualmente integra la querella de familiares.
El testimonio de los familiares tras las identificaciones
La confirmación de las identidades permitió que las familias conocieran el destino de sus seres queridos después de cinco décadas de búsqueda.
Rosa Miriam Ludueña, sobrina de Pascual Delfín Ludueña, expresó: “Creo que este es el tiempo en que la verdad ya no está amarrada, está libre, y esta verdad nos acerca a la paz, a la justicia y a honrar la vida”.
Además, destacó la importancia de mantener viva la memoria y llamó a “despertar las conciencias de las personas adormecidas y así decir Nunca Más”.
Por su parte, Sebastián Soulier, hijo de Juan Carlos Soulier, manifestó: “Después de 50 años la tierra nos los empieza a devolver. Son 38 identidades que vuelven a las familias. Encontrarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”.
Las nuevas identificaciones representaron otro avance en el trabajo de búsqueda y restitución de identidad de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.