SENASA abrió la inscripción para exportar cítricos y avanza la apertura del mercado mexicano

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió la inscripción de establecimientos citrícolas para la campaña exportadora 2026-2027, destinada a productores interesados en comercializar fruta fresca en mercados internacionales. El período comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el próximo 13 de noviembre.

La convocatoria forma parte del Programa de Certificación de Exportaciones con Trazabilidad, que establece los procedimientos sanitarios y de seguimiento necesarios para comercializar cítricos argentinos en distintos destinos del exterior.

Como novedad, esta campaña incorporó una nueva versión del Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola (SITC), que permitirá a determinados productores realizar el trámite de manera autogestionada, de acuerdo con sus antecedentes de participación.

Cómo realizar la inscripción para exportar cítricos

El SENASA estableció tres modalidades de inscripción, según la situación de cada establecimiento dentro del programa de certificación.

Los productores que estuvieron registrados durante la campaña 2025-2026 podrán completar el procedimiento directamente mediante la nueva plataforma SITC, sin necesidad de realizar el trámite presencial.

En cambio, quienes participaron en campañas anteriores, pero no estuvieron inscriptos en el período 2025-2026, deberán comunicarse con la oficina operativa correspondiente para solicitar la habilitación de la modalidad autogestionada.

Por su parte, los nuevos productores y aquellos que no estén inscriptos desde la campaña 2024-2025 deberán realizar el trámite presencialmente en la oficina del SENASA o del programa correspondiente a su jurisdicción. Para ello, tendrán que presentar los formularios y la documentación requerida.

Qué países reciben cítricos argentinos

Al momento de completar la inscripción, cada establecimiento deberá seleccionar los mercados a los que prevé exportar durante la próxima campaña, teniendo en cuenta las frutas comprendidas en el programa.

Entre los destinos contemplados se encuentran:

Unión Europea: naranja, mandarina, pomelo y limón.

Chile: naranja y limón.

Colombia: naranja, mandarina y limón.

Corea del Sur: naranja.

Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Panamá, Perú y China: naranja, mandarina, pomelo y limón.

Estados Unidos: limón producido en el Noroeste Argentino (NOA).

México: naranja y limón, con requisitos para naranja fresca todavía pendientes de acuerdo.

Vietnam: pomelo y limón.

El organismo recordó que las exigencias fitosanitarias varían según el producto y el país de destino, por lo que recomendó consultar las condiciones correspondientes antes de finalizar el registro.

Avanzan las negociaciones para exportar naranjas a México

Una de las novedades de la campaña estuvo vinculada con el mercado mexicano, donde Argentina busca ampliar las posibilidades de comercialización de naranjas frescas.

El SENASA informó que los requisitos fitosanitarios para exportar naranjas argentinas a México se encuentran próximos a ser acordados, aunque todavía no existe una habilitación definitiva para concretar esos envíos.

Ante esta situación, recomendó a los productores interesados seleccionar México entre los destinos previstos durante el proceso de inscripción.

La medida permitirá anticipar el interés comercial de los establecimientos, pero no reemplazará el acuerdo sanitario pendiente entre ambos países.

Dónde consultar y hasta cuándo hay tiempo

Los productores interesados podrán realizar consultas sobre los requisitos de inscripción, la documentación necesaria y los mercados habilitados a través de los canales oficiales del SENASA.

La información y el acceso al sistema están disponibles en el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación.

También podrán comunicarse mediante el correo electrónico cnc@senasa.gob.ar o concurrir a las oficinas del organismo correspondientes a su jurisdicción.

El SENASA recordó que el plazo de inscripción finalizará el viernes 13 de noviembre de 2026 y destacó la importancia de completar el procedimiento dentro del período establecido para participar de la campaña exportadora 2026-2027.