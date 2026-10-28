El Festidanza se realizará este sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná

El Festidanza volverá al Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná el sábado 31 de octubre, a partir de las 19, con una jornada de espectáculos de danza y entrada libre y gratuita. El encuentro reunirá a escuelas, academias, talleres y agrupaciones artísticas de la ciudad, que presentarán propuestas de distintos estilos y géneros.

La actividad es impulsada por la Municipalidad de Paraná y forma parte de la programación del Mes de las Artes Escénicas, una iniciativa que busca promover las expresiones artísticas locales y generar espacios de encuentro entre los artistas y la comunidad.

El festival contará con la participación de instituciones de formación, compañías y grupos independientes que desarrollan sus actividades en la capital entrerriana. La propuesta estará abierta a todo público y permitirá conocer el trabajo que realizan los distintos espacios dedicados a la enseñanza y práctica de la danza.

Qué escuelas y academias participarán del Festidanza

La nueva edición del Festidanza reunirá a numerosas instituciones y agrupaciones de Paraná, con presentaciones que reflejarán la diversidad de expresiones artísticas que se desarrollan en la ciudad.

Entre los espacios participantes estarán la Escuela Municipal de Danza y la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, junto con los talleres culturales municipales La Milonga de mi Vida y Ominira: la libertad del movimiento.

También formarán parte del encuentro Open Ballet, Expresión Dance, ExpresArte, Tribality Studio, el Grupo de Danzas Árabes de Bellydance Studio y Viva España.

La programación se completará con la participación de la Compañía Folclórica Litoraleña El Grito Sagrado, Estudio SAJ Paraná, la Compañía de Danzas Latiendo Litoral, el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río, MS DANCE y Allpa Mayú, Agrupación de Danzas Folclóricas de Paraná.

Una jornada para disfrutar de distintos estilos de danza

El encuentro ofrecerá un espacio para que las instituciones participantes compartan sus producciones artísticas con el público, mediante presentaciones de diferentes estilos y géneros.

La propuesta busca visibilizar el trabajo de las escuelas, academias y agrupaciones que sostienen la actividad de la danza en Paraná, tanto desde la formación como desde la práctica artística.

Además, el festival permitirá reunir en un mismo escenario a distintos espacios culturales de la ciudad, promoviendo el intercambio entre bailarines, docentes y espectadores.

El Festidanza forma parte del Mes de las Artes Escénicas

La realización del Festidanza se enmarca en la agenda del Mes de las Artes Escénicas, impulsada por la Municipalidad de Paraná para acompañar y difundir las actividades artísticas locales.

A través de esta iniciativa, el Municipio busca generar oportunidades de participación para los espacios culturales y facilitar el acceso de la comunidad a propuestas vinculadas con las artes escénicas.

En este contexto, el Anfiteatro Héctor Santángelo volverá a recibir una actividad que reúne a diferentes generaciones de bailarines y permite compartir sus trabajos con vecinos y visitantes.