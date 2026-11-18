El sueldo de albañiles en noviembre de 2026 incorporó un aumento del 1,7%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario de la UOCRA. Los valores varían según la categoría laboral y la zona geográfica. Conocé las escalas salariales vigentes.
El sueldo de albañiles en noviembre de 2026 registró una nueva actualización salarial del 1,7%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresariales del sector. El incremento alcanzó a todas las categorías laborales comprendidas en los convenios colectivos y estableció diferentes remuneraciones según la región del país.
La actualización salarial surgió del acuerdo firmado en septiembre por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El convenio fue homologado mediante la Disposición 1248/2026, publicada el 29 de septiembre.
El entendimiento contempló tres incrementos mensuales, escalonados y acumulativos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. De esta manera, la mejora acumulada alcanzó aproximadamente el 5,5% respecto de los salarios vigentes en agosto.
Cuánto cobra un albañil por hora en noviembre de 2026
Los salarios básicos de los trabajadores de la construcción se encuentran diferenciados según la categoría y la ubicación geográfica de la obra. El convenio establece cuatro zonas salariales, con adicionales específicos para determinadas provincias.
En la Zona A, que comprende Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, los valores informados para noviembre son:
Oficial especializado: $7.828 por hora.
Oficial: $6.697 por hora.
Medio oficial: $6.188 por hora.
Ayudante: $5.696 por hora.
Sereno: $1.034.783 mensuales.
Estos importes corresponden a salarios básicos establecidos por convenio. El monto final que percibe cada trabajador puede variar según las horas trabajadas y los adicionales que correspondan.
Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en la Zona B
La Zona B comprende las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esta región, los trabajadores perciben remuneraciones superiores a las previstas en la Zona A.
Los salarios básicos establecidos para noviembre de 2026 son:
Oficial especializado: $8.689 por hora.
Oficial: $7.437 por hora.
Medio oficial: $6.860 por hora.
Ayudante: $6.351 por hora.
Sereno: $1.152.793 mensuales.
La diferencia entre regiones responde a los adicionales por zona desfavorable previstos en el convenio colectivo. Por este motivo, dos trabajadores que realizan las mismas tareas pueden percibir distintos salarios básicos dependiendo de la provincia en la que desarrollan su actividad.
Cuánto cobra un albañil en Santa Cruz
La Zona C corresponde a la provincia de Santa Cruz, donde las remuneraciones son más elevadas debido a los adicionales establecidos para la región.
Los valores salariales vigentes son:
Oficial especializado: $12.018 por hora.
Oficial: $11.267 por hora.
Medio oficial: $10.873 por hora.
Ayudante: $10.557 por hora.
Sereno: $1.729.932 mensuales.
Los montos reflejan las diferencias previstas en las escalas salariales del sector de la construcción, que contemplan condiciones particulares para determinadas regiones del territorio nacional.
Tierra del Fuego tiene los salarios más altos
La Zona C Austral, que comprende exclusivamente Tierra del Fuego, registra los valores básicos más elevados entre las cuatro regiones contempladas en el acuerdo.
Las remuneraciones correspondientes a noviembre son:
Oficial especializado: $15.657 por hora.
Oficial: $13.393 por hora.
Medio oficial: $12.377 por hora.
Ayudante: $11.392 por hora.
Sereno: $2.069.565 mensuales.
En esta región, los adicionales por zona desfavorable generan diferencias significativas respecto de los salarios básicos correspondientes a otras provincias.