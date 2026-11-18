Las billeteras virtuales y los bancos actualizaron sus tasas de interés este miércoles 18 de noviembre. Las cuentas remuneradas ofrecen rendimientos de hasta el 24% anual, mientras que seis entidades lideran los plazos fijos a 30 días. Los requisitos y límites de cada opción.
Las billeteras virtuales y los bancos actualizaron sus tasas de interés este miércoles 18 de noviembre de 2026, con nuevas opciones para quienes buscan obtener rendimientos por sus ahorros en pesos. Según el relevamiento de la jornada, las cuentas remuneradas ofrecieron tasas nominales anuales (TNA) de entre el 14% y el 24%, mientras que los plazos fijos tradicionales a 30 días se ubicaron entre el 23% y el 24%.
La principal diferencia entre ambos instrumentos estuvo relacionada con la disponibilidad del dinero. Mientras que las cuentas remuneradas permiten mantener los fondos disponibles y generar intereses, los plazos fijos tradicionales requieren inmovilizar el capital durante un período determinado.
Además, las entidades establecieron condiciones particulares para acceder a las tasas más elevadas, como límites de saldo, requisitos de consumo, contratación de determinados planes o pertenencia a segmentos específicos de clientes.
Cuáles son las billeteras virtuales que más intereses pagan
Entre las cuentas remuneradas, Ualá encabezó el relevamiento con una tasa de hasta el 24% TNA, aunque para acceder a ese rendimiento es necesario cumplir determinados requisitos.
La entidad ofrece una tasa base del 19% para saldos de entre $10.000 y $1 millón. El porcentaje aumenta al 20% mediante el plan Plus 1, que requiere acumular operaciones por $50.000 durante el mes, y alcanza el 24% con el plan Plus 2, al reunir $500.000 en operaciones contempladas por la promoción. El límite remunerado es de $1 millón.
En segundo lugar se ubicó Fiwind, con una tasa del 23% TNA para saldos de hasta $750.000. Sin embargo, se trata de una bonificación otorgada por la billetera que no tiene una fecha de vigencia garantizada y puede modificarse o eliminarse.
Por su parte, Banco BICA ofreció un rendimiento del 22% TNA en su Cuenta Positiva para saldos de hasta $750.000. La tasa disminuye al 19% para el tramo comprendido entre $750.001 y $2.250.000, y al 16% para el siguiente tramo, hasta $20 millones.
Otras cuentas remuneradas y sus tasas
Brubank también alcanzó una tasa del 22% TNA mediante su Cuenta Max, disponible para una cartera seleccionada de clientes y con un límite de $2 millones. Para otros saldos contemplados por ese producto, la tasa fue del 19%, con un tope de $1 millón.
En tanto, Reba ofreció un rendimiento del 21% TNA, con un máximo remunerado de $1 millón.
Cresium presentó una tasa del 20,10% TNA sin límite de saldo, aunque su propuesta estuvo dirigida exclusivamente a personas jurídicas.
Carrefour Banco ofreció un 20% TNA sin tope de saldo remunerado, pero con un límite de ingresos mensuales de $4.694.400.
Por su parte, Naranja X mantuvo una tasa del 20% TNA para saldos de hasta $1 millón en su cuenta remunerada. También ofreció el mismo porcentaje mediante sus Frascos, que permiten colocar hasta $30 millones en períodos de 7, 14 o 28 días.
Finalmente, Banco Nación registró una tasa del 14% TNA para saldos de hasta $2 millones, destinada a titulares de cuentas sueldo. Supervielle ofreció el mismo porcentaje para clientes del Plan Sueldo, hasta $1 millón, y sin tope en la cuenta Hit IOL para quienes cuentan con ese producto.
Qué bancos pagan más por un plazo fijo a 30 días
En el segmento de los plazos fijos tradicionales a 30 días, seis entidades compartieron el rendimiento más alto del relevamiento, con una tasa del 24% nominal anual. Los bancos y entidades que encabezaron la clasificación fueron Reba, Cocos, Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Banco Meridian, todos con una TNA del 24% para depósitos a 30 días.
Sin embargo, algunas entidades ofrecieron tasas superiores para quienes eligieran inmovilizar sus ahorros durante períodos más prolongados.
Reba, por ejemplo, estableció una tasa del 25% TNA para colocaciones a 60 días, del 26% a 90 días y del 30% para depósitos a un año.
Cocos ofreció un 24,50% a 60 días y un 24,75% a 90 días. Banco Meridian, en cambio, presentó una tasa del 23% para ambos plazos.
Las otras entidades que ofrecen plazos fijos
Por debajo de las entidades que lideraron el relevamiento se ubicó Crédito Regional, con una tasa del 23,75% TNA para depósitos a 30 días.
Le siguió Banco Mariva, que ofreció un rendimiento del 23,50% nominal anual para el mismo período.
Banco Voii estableció una tasa del 23% TNA a 30 días, con un monto mínimo de inversión de $25.000. Para colocaciones a 60 días ofreció un 23,50%, mientras que a 90 días el rendimiento ascendió al 23,75%.
Finalmente, Banco del Sol completó el listado con una tasa del 23% TNA para depósitos tradicionales a 30 días.
Cuánto se gana al invertir $1 millón durante 30 días
Para comprender la diferencia entre las tasas, se puede tomar como ejemplo una inversión de $1 millón durante 30 días, utilizando un cálculo de interés simple sobre la tasa nominal anual. Así, un plazo fijo de $1 millón al 24% TNA generaría aproximadamente $19.726 de intereses en 30 días, con un capital final cercano a $1.019.726.
En una cuenta remunerada, el resultado dependerá de la tasa efectivamente aplicada durante el período y del límite de dinero sobre el cual se calculan los intereses.
Qué conviene: billetera virtual o plazo fijo
Las cuentas remuneradas permiten generar intereses sobre el dinero disponible, sin necesidad de realizar una colocación tradicional a plazo fijo. No obstante, cada entidad puede establecer condiciones de acceso, límites de saldo y modificaciones en sus tasas.
Por su parte, los plazos fijos tradicionales permiten conocer desde el inicio el rendimiento que se obtendrá al vencimiento, siempre que se mantenga el depósito durante el período contratado.
La elección entre ambos instrumentos dependerá de la necesidad de disponer del dinero, el monto que se busca invertir y las condiciones de cada entidad.
En consecuencia, una tasa nominal anual más elevada no necesariamente implica un mayor rendimiento efectivo para todos los ahorristas, especialmente cuando existen topes de saldo remunerado o requisitos adicionales para acceder al porcentaje anunciado.