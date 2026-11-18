La pensión por fallecimiento de ANSES está destinada a cónyuges, convivientes e hijos que cumplan determinados requisitos. Conocé qué documentación se necesita, cómo se calcula el monto y cuáles son los pasos para iniciar el trámite gratuito.
La pensión por fallecimiento de ANSES es una prestación económica destinada a determinados familiares de jubilados, beneficiarios de retiros por invalidez y trabajadores en actividad que fallecieron. El beneficio, regulado por la Ley 24.241, permite que cónyuges, convivientes e hijos que reúnan los requisitos legales accedan a un ingreso mensual, cuyo monto depende de la situación previsional de la persona fallecida y de la cantidad de familiares con derecho a cobrar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla dos modalidades. La primera es la pensión derivada, que corresponde cuando el fallecido percibía una jubilación o un retiro por invalidez. La segunda es la pensión directa, destinada a los familiares de trabajadores que todavía no se habían jubilado, siempre que cumplieran determinadas condiciones de aportes.
El acceso a cualquiera de estas prestaciones depende de la acreditación del vínculo familiar, la presentación de documentación y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa previsional.
Quiénes pueden cobrar la pensión por fallecimiento de ANSES
El artículo 53 de la Ley 24.241 establece cuáles son los familiares que pueden solicitar el beneficio. Entre los posibles destinatarios se encuentran:
Cónyuge: quien estaba legalmente casado con la persona fallecida.
Conviviente previsional: quien pueda demostrar una relación de convivencia pública, estable y notoria durante el período exigido.
Hijos menores de 18 años: deben ser solteros y cumplir las condiciones previstas respecto de otras prestaciones.
Hijos incapacitados para trabajar: pueden acceder sin límite de edad si cumplen los requisitos de incapacidad y dependencia económica establecidos por la normativa.
Cuando existen varios familiares con derecho a la pensión, ANSES distribuye el haber de acuerdo con los porcentajes legales correspondientes.
Qué requisitos deben cumplir los cónyuges y convivientes
Para acceder a la prestación, el cónyuge sobreviviente debe acreditar el matrimonio mediante la documentación correspondiente. ANSES puede solicitar una partida actualizada para verificar el vínculo.
En el caso de los convivientes, la normativa exige acreditar cinco años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento. Ese período se reduce a dos años cuando existen hijos reconocidos por ambos integrantes de la pareja.
La convivencia debe demostrarse mediante documentación u otros elementos probatorios que permitan establecer que se trató de una relación pública, estable y notoria.
Qué documentación se necesita para tramitar la pensión
Los requisitos documentales varían según el vínculo del solicitante y la situación previsional del fallecido. Entre los principales comprobantes se encuentran:
De la persona fallecida: partida de defunción y, cuando corresponda, el formulario de información bancaria PS 6.76.
Del cónyuge o conviviente: DNI, partida de matrimonio cuando corresponda y declaraciones juradas exigidas por ANSES.
De los hijos: documentación que acredite identidad y filiación.
De los hijos incapacitados para trabajar: documentación médica y formularios que permitan acreditar la incapacidad y dependencia económica.
Entre los formularios que pueden requerirse figuran el PS 6.9, el PS 6.284 y, en determinadas situaciones vinculadas con moratorias previsionales, el PS 6.279.
Para los hijos incapacitados para trabajar también pueden solicitarse los formularios PS 6.12 y PS 6.13, relacionados con la dependencia económica. ANSES puede requerir documentación adicional según las particularidades de cada caso.
Cuánto se cobra por una pensión por fallecimiento
El monto de la prestación depende del haber que percibía el titular fallecido o de la base previsional que corresponda. El artículo 98 de la Ley 24.241 establece diferentes porcentajes según la composición del grupo familiar.
Los porcentajes previstos son:
70% del haber: para el cónyuge o conviviente cuando no existen hijos con derecho a pensión.
50% del haber: para el cónyuge o conviviente cuando también existen hijos con derecho al beneficio.
20% del haber: para cada hijo que reúna las condiciones legales.
La suma de las prestaciones no puede superar el 100% del haber de referencia. Cuando los porcentajes individuales exceden ese límite, se ajustan proporcionalmente.
Además, si alguno de los beneficiarios pierde el derecho a percibir la pensión, ANSES recalcula la distribución entre quienes continúan cobrando.
Ejemplo de cuánto puede cobrar una familia
Para comprender el cálculo, puede considerarse el caso de un jubilado que percibía un haber mensual de $600.000 y falleció dejando una esposa y un hijo menor de edad.
En esa situación, la distribución inicial sería la siguiente:
Cónyuge: 50% del haber, equivalente a $300.000.
Hijo menor: 20% del haber, equivalente a $120.000.
De esta manera, ambos familiares percibirían conjuntamente $420.000 mensuales, antes de los descuentos que pudieran corresponder.
Cuando el hijo cumpliera 18 años y dejara de reunir los requisitos para cobrar, la prestación de la cónyuge sobreviviente debería recalcularse conforme a la normativa vigente.
Cómo solicitar la pensión por fallecimiento en Mi ANSES
El trámite puede iniciarse por internet en determinados casos. Para solicitar una pensión derivada por fallecimiento de un jubilado, deben haber transcurrido al menos diez días hábiles desde la muerte del titular.
Cuando el solicitante es el cónyuge o conviviente y se encuentra dentro del plazo habilitado para la gestión digital, puede realizar los siguientes pasos:
Ingresar a ANSES y acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.
Seleccionar la opción Solicitud de prestaciones.
Elegir Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado.
Completar la solicitud y presentar la documentación requerida.
La gestión digital está prevista, según las condiciones informadas, para solicitudes iniciadas entre los diez días hábiles y los seis meses posteriores al fallecimiento.
Una vez presentada la solicitud, el estado del trámite puede consultarse desde Mi ANSES. El organismo también puede comunicar novedades mediante correo electrónico.
Cómo realizar el trámite de manera presencial
Cuando transcurrieron más de seis meses desde el fallecimiento, la solicitud de pensión derivada debe realizarse presencialmente ante una oficina de ANSES.
Para iniciar la gestión, el interesado debe solicitar un turno y presentarse con la documentación correspondiente a su vínculo familiar y a la situación del titular fallecido.
El trámite de pensión por fallecimiento es gratuito y no requiere la contratación de gestores particulares.