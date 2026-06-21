Día del Padre mundialista: qué partidos se juegan este domingo y dónde verlos

La Copa del Mundo no se detiene y tendrá una jornada ideal para celebrar frente al televisor, con acción desde el mediodía hasta la noche. Cuatro encuentros y dos grupos que llegan totalmente abiertos.
El Mundial 2026 le regalará a todos los padres una jornada a puro fútbol este 21 de junio, con cuatro partidos que pueden empezar a definir el rumbo de los grupos G y H.
La acción comenzará a las 13, cuando España se enfrente a Arabia Saudita por el Grupo H. Los españoles igualaron en su debut y están obligados a sumar de a tres para acomodarse en la tabla. El partido será televisado por Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+.
Desde las 16, por el Grupo G, Bélgica chocará con Irán. El encuentro podrá verse en vivo por DSports, Paramount+ y Flow.
A las 19 llegará el turno de Uruguay, que buscará un triunfo clave frente a Cabo Verde, también por el Grupo H. La transmisión estará a cargo de Telefe, Disney+ y DSports.
La jornada se cerrará a las 22 con el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, correspondiente al Grupo G. Se podrá seguir por DSports y TyC Sports.
La particularidad de ambos grupos es la enorme paridad. En el Grupo G, los cuatro seleccionados llegan con un punto cada uno. Lo mismo ocurre en el Grupo H, donde nadie pudo sacar ventaja en la fecha inicial y todo está por definirse.