Aclaran que no hay confirmación oficial de la visita papal a la Argentina

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, expresó su anhelo de que el Papa León XIV visite la Argentina y afirmó que, por el momento, la Iglesia local no recibió ninguna confirmación oficial sobre un eventual viaje apostólico.

Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, el arzobispo de Mendoza reconoció que la noticia sobre una futura visita del pontífice al Perú alimentó las expectativas, aunque aclaró que aún no existen novedades para el país.

"Ojalá pronto tengamos una confirmación"

"A nosotros no nos llegó nada. Ojalá que pronto tengamos alguna confirmación. La verdad es que nos alegran las noticias de los países vecinos, en este caso de Perú, y ojalá pronto se nos dé también a nosotros esa confirmación", expresó.

Monseñor Colombo consideró además que el reciente diálogo entre el Santo Padre y el presidente peruano pudo haber favorecido ese anuncio. "Evidentemente el diálogo entre el Papa y el presidente del Perú tuvo esa profundidad o esa sinergia propia de un encuentro de esa naturaleza. Todavía nosotros no tenemos esa confirmación", señaló.

No obstante, aseguró que el deseo permanece vivo. "Nos gustaría muchísimo, es lo que esperamos y soñamos. Entre nosotros nos hacemos la película de cómo nos gustaría que fuera", comentó.

El recuerdo de las visitas de san Juan Pablo II

Monseñor Colombo evocó también las dos visitas de san Juan Pablo II a la Argentina, de las que participó personalmente.

Recordó especialmente la de junio de 1982, en pleno conflicto del Atlántico Sur, y la emoción de aquellos días. "Fueron dos días intensísimos", afirmó al rememorar la celebración en el santuario de Luján y las multitudinarias concentraciones de fieles.

Cómo imagina una visita del Papa a la Argentina

Consultado sobre un eventual itinerario, el presidente del Episcopado imaginó una visita con una amplia participación popular y encuentros abiertos en distintos puntos del país.

Mencionó como posible escenario las grandes avenidas de la ciudad de Buenos Aires, evocando la celebración de san Juan Pablo II en el Monumento de los Españoles, aunque también consideró que un estadio como el Monumental podría albergar una misa multitudinaria.

Asimismo, manifestó su deseo de que el Papa pudiera visitar diversas regiones del país, entre ellas Córdoba, Santiago del Estero y la Patagonia.

En ese marco recordó que recientemente autoridades de Río Grande entregaron al pontífice un libro sobre la Antártida y la Patagonia, con la propuesta de promover ese territorio como un espacio de paz, sin militarización y comprometido con la preservación de las reservas de agua del planeta.