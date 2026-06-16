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Espectáculos Mundial 2026

Pampita se robó todas las miradas en Miami antes del debut de la Selección Argentina

La modelo y conductora ya se encuentra en Estados Unidos para seguir de cerca la Copa del Mundo. Con imágenes, mostró su entusiasmo por el estreno.

16 de Junio de 2026
Pampita en Estados Unidos.
Pampita en Estados Unidos.

La modelo y conductora ya se encuentra en Estados Unidos para seguir de cerca la Copa del Mundo. Con imágenes, mostró su entusiasmo por el estreno.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se vive con intensidad en Miami, una de las ciudades que concentra a miles de fanáticos de todo el mundo. Entre las figuras argentinas que ya llegaron a Estados Unidos se encuentra Pampita, quien compartió en redes sociales las primeras imágenes de su experiencia mundialista.

 

La modelo y conductora utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo vive las horas previas al estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a Argelia, encuentro que se disputará este martes.

 

 

Con una serie de fotografías tomadas en distintos puntos de Miami, Pampita dejó en claro su entusiasmo por formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

 

Las imágenes que compartió desde Miami

 

“¡Ya estamos!”, escribió la conductora junto a varias postales en las que se la puede ver luciendo la camiseta de la Selección Argentina.

 

Para la ocasión, eligió una casaca personalizada con su nombre y el número 10, acompañada por un short blanco, sandalias y la acreditación oficial del torneo.

 

Pampita en Estados Unidos.
Pampita en Estados Unidos.

 

Las imágenes fueron tomadas en las inmediaciones del estadio donde se disputará el encuentro y rápidamente cosecharon miles de reacciones de sus seguidores.

 

Además de posar junto a la bandera argentina, la modelo mostró el ambiente festivo que ya se vive en la ciudad estadounidense a medida que se acerca el debut mundialista.

 

La pasión de Pampita por la Selección

 

La presencia de Pampita en Miami no sorprendió a sus seguidores, ya que en distintas oportunidades manifestó su pasión por la Selección Argentina y por los Mundiales.

 

 

En los días previos al inicio de la competencia, la conductora había hablado sobre la expectativa que le genera cada Copa del Mundo y su vínculo con la camiseta albiceleste.

 

Las publicaciones reflejaron el clima de alegría que se vive entre los hinchas argentinos que comenzaron a llegar a Estados Unidos para acompañar al equipo nacional.

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Pampita Selección Argentina
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