Marcelo Gallardo fue anunciado como entrenador en Ecuador y ya tiene fecha para su debut

Marcelo Gallardo fue anunciado oficialmente como entrenador de la selección de Ecuador y comenzará así su primera experiencia al frente de un combinado nacional. El argentino reemplazará a Sebastián Beccacece, quien condujo al equipo ecuatoriano durante el último Mundial.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la contratación este domingo mediante un video protagonizado por su presidente, Francisco Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, expresó la entidad.

Gallardo aceptó el desafío después de analizar el presente y la proyección del plantel ecuatoriano, que cuenta con futbolistas consolidados en las principales ligas europeas. Entre sus referentes aparecen William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez.

Por qué Ecuador eligió a Gallardo

Egas destacó especialmente la trayectoria de Marcelo Gallardo y su perfil competitivo. “Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, mejorar y no conformarse”, sostuvo durante la presentación.

“Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo”, agregó el presidente de la Federación.

El entrenador argentino desembarca de esta manera en un proyecto que tiene como principal horizonte competitivo el Mundial 2030. La intención será consolidar una generación que ya cuenta con experiencia internacional y ampliar las alternativas de cara al próximo proceso clasificatorio.

Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo

El estreno de Marcelo Gallardo está previsto para el próximo 24 de septiembre, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en la ciudad de Suwon durante la ventana internacional de FIFA.

La gira continuará el 1º de octubre frente a Japón, como visitante. Además, la Federación trabaja para incorporar un tercer amistoso cuatro días más tarde, con Panamá o Nueva Zelanda como posibles adversarios.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

Estos encuentros serán las primeras oportunidades para que el cuerpo técnico evalúe directamente al plantel y empiece a implementar su metodología de trabajo. También servirán para observar alternativas pensando en la renovación progresiva del equipo.

Su primera experiencia en una selección

Hasta ahora, la carrera de Gallardo como entrenador había transcurrido exclusivamente en clubes. Su etapa más destacada se produjo en River, donde obtuvo numerosos títulos y se convirtió en uno de los técnicos más importantes de la historia reciente de la institución.

Su última experiencia también había sido en el conjunto de Núñez, del que se alejó en febrero de este año después de una serie de malos resultados. Desde entonces permanecía sin dirigir mientras analizaba diferentes propuestas para regresar a la actividad.

Con su llegada a Ecuador, Marcelo Gallardo se suma a la extensa lista de entrenadores argentinos que estuvieron al frente del seleccionado ecuatoriano. Según la planificación inicial, residiría principalmente en Argentina y viajaría a Ecuador y otros destinos cuando las obligaciones del cargo lo requieran.