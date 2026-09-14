Misiones redujo al 30% los descuentos salariales de empleados estatales para contener el endeudamiento

La medida redujo del 39% al 30% el porcentaje del salario que podrá destinarse al pago de préstamos.

El gobierno de Misiones redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos salariales correspondientes a préstamos y otras obligaciones asumidas por trabajadores públicos. La modificación fue dispuesta mediante un decreto anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua.

La medida alcanzó a los créditos gestionados a través de los códigos de descuento del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD). Bajo el nuevo esquema, las cuotas no podrán comprometer más del 30% del haber mensual del agente.

La disposición comprendió a empleados públicos de diferentes áreas provinciales y municipales, entre ellos trabajadores de educación, salud y seguridad. El Ejecutivo presentó la decisión como una herramienta destinada a reducir el nivel de ingresos comprometido por deudas.

Cómo funcionará el nuevo límite

Hasta la entrada en vigencia de la modificación, el porcentaje máximo que podía descontarse de los salarios era del 39%. Con la reducción al 30%, los organismos y entidades que operen mediante el CUAD deberán adecuar las cuotas al nuevo límite.

El cambio no implicó una mejora salarial ni una reducción de las deudas contraídas. Su efecto consistirá en restringir el porcentaje de los haberes que podrá destinarse mensualmente al pago de préstamos mediante ese sistema.

La información difundida no precisó cómo se aplicará el nuevo tope sobre los créditos otorgados con anterioridad, si alcanzará únicamente a las nuevas operaciones o si podría extender los plazos de devolución de las obligaciones vigentes.

Límites para las tasas y los costos

El decreto también incorporó restricciones sobre las tasas de interés y el costo financiero de los préstamos descontados mediante códigos del CUAD. El objetivo declarado fue impedir que las condiciones crediticias incrementen de manera excesiva el valor de las cuotas.

Sin embargo, en la información comunicada inicialmente no se detallaron los porcentajes máximos permitidos, la fórmula que se utilizará para establecerlos ni las entidades alcanzadas por esos límites.

Passalacqua sostuvo que la medida estuvo dirigida especialmente a los agentes estatales que recurrían al financiamiento para cubrir sus gastos cotidianos y luego acumulaban compromisos que absorbían una porción significativa del salario.

Más información antes de aceptar un crédito

Las entidades deberán informar al solicitante cuánto dinero recibirá efectivamente, cuál será el monto de cada cuota y qué costo total tendrá el préstamo. Esos datos deberán ser comunicados antes de concretar la operación.

“Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”, expresó Passalacqua al explicar uno de los puntos del decreto.

La obligación de informar previamente las condiciones buscará que cada trabajador conozca el impacto de la deuda sobre sus ingresos. De esa manera, podrá comparar el dinero entregado con el monto total que deberá reintegrar.

El gobernador afirmó que las modificaciones se adoptaron “en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”. Más allá de la definición oficial, el alcance concreto de la medida dependerá de su reglamentación, de los límites fijados para las tasas y de la forma en que se aplique a los préstamos vigentes.