Arruabarrena contundente tras la clasificación de Boca: “Tenemos que salir campeón de algo”

Rodolfo Arruabarrena destacó el rendimiento de Boca después del empate 1-1 ante San Pablo en el Morumbí, resultado que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana gracias al 1-0 conseguido previamente en la Bombonera. “Tenemos que salir campeón de algo”, afirmó al referirse a los objetivos que todavía mantiene el equipo.

“Quiero felicitar a los jugadores, hemos hecho un partido muy serio. En el primer tiempo dominamos en todos los aspectos y en el segundo San Pablo lo fue a buscar y nos llegó un poquito más”, analizó el entrenador después de la clasificación.

El Vasco explicó que su equipo intentó sostener una presión alta para recuperar la pelota cerca del área rival y aprovechar los espacios. “Creo que lo hicimos bien. Esto es fútbol, me hubiese gustado ganar, pero nos da la posibilidad de pasar a semifinales”, señaló.

Arruabarrena destacó la unión del plantel

El técnico se mostró “orgulloso del grupo y de la unión” después de una serie de encuentros exigentes. Boca continúa con actividad en tres competencias y ahora deberá cambiar rápidamente el foco para visitar a San Lorenzo por el Torneo Clausura.

“Tenemos que seguir mejorando, estar más cerca de las primeras posiciones”, sostuvo Arruabarrena sobre el torneo local. Al mismo tiempo, dejó en claro cuál es la expectativa para lo que resta de la temporada: “Esperemos que el hincha se sienta identificado”.

En ese contexto llegó una de sus frases más contundentes: “Tenemos que salir campeón de algo, pero tenemos que ir tranquilos”. El entrenador consideró que la clasificación representa un impulso importante, aunque evitó dar por cumplido alguno de los objetivos.

“Me sentí representado en los noventa minutos”

“Es una cuota de confianza a lo que queremos y el cómo lo encontramos, pero tenemos que ir con tranquilidad. Falta mucho y se nos vienen partidos tan o más importantes”, manifestó el técnico luego del encuentro disputado en Brasil.

Arruabarrena también resaltó la respuesta colectiva de Boca en un escenario complejo. “Me ha gustado el equipo, me sentí representado en los noventa minutos. A pesar de que sufrimos los últimos minutos, que es obvio acá, estuvimos serios”, expresó.

🗣️ "NECESITAMOS SALIR CAMPEÓN DE ALGO, PERO TENEMOS QUE SEGUIR TRANQUILITOS" Arruabarrena y la ilusión de conseguir un título con la camiseta de Boca. ▶️ Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/82xIJz2UHL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 16, 2026

El entrenador también se refirió a los juveniles que tuvieron participación en una instancia decisiva. “Era un partido importante, había que estar calmo. El cosquilleo está, pero al minuto se tiene que ir. Me ponen contento. Tienen que seguir, es una experiencia importante”, aseguró.

Milton Delgado y el camino hacia las semifinales

Uno de los futbolistas mencionados especialmente fue Milton Delgado, quien regresó después de 12 días de recuperación. “Sé lo que puede rendir, lo que puede resistir. Me sorprendió que me haya pedido el cambio, estaba cansado”, contó el Vasco.

El técnico destacó además su aporte defensivo y la presión en campo contrario. “Es un chico que deja todo, a nosotros nos da una cuota de tranquilidad a la hora defensiva y también ha cortado muchas pelotas arriba”, explicó.

Con la clasificación consumada, Boca enfrentará a Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. Antes, deberá continuar su recorrido en el torneo local, con la premisa marcada por Arruabarrena: sostener el funcionamiento, mejorar y transformar la presencia en varios frentes en un título.