Alivio fiscal y beneficios para sectores productivos avanzaron en el Senado

El Senado entrerriano dio dictamen favorable a iniciativas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y de reconocimiento industrial para matarifes e incubadoras avícolas. Los proyectos quedaron encaminados para su tratamiento en la próxima sesión.
El alivio fiscal y los beneficios para sectores productivos avanzaron este martes en el Senado de Entre Ríos, donde las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Producción emitieron dictámenes favorables para tres proyectos. Las iniciativas alcanzan a pequeños contribuyentes y comercios, además de actividades vinculadas con matarifes e incubación avícola.
Uno de los principales proyectos analizados fue enviado por el Poder Ejecutivo y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establece distintas medidas tributarias destinadas a reducir la carga fiscal sobre actividades comerciales, con especial atención en pequeños contribuyentes, emprendimientos de menor escala y comercios de cercanía.
Entre sus puntos centrales, prevé eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial, siempre que mantengan ese encuadre y cumplan las condiciones que determine la reglamentación.
Beneficios por cumplimiento y cambios en Sellos
El proyecto, compuesto por 17 artículos distribuidos en cuatro capítulos, también contempla una exención transitoria del Impuesto de Sellos para alquileres de inmuebles afectados a actividades comerciales y la derogación de ese tributo para casos de continuidad societaria.
Además, incorpora un beneficio para otros contribuyentes del Régimen Simplificado. Quienes hayan abonado en término las primeras 11 cuotas del período fiscal podrán acceder, bajo las condiciones previstas, a la exención de Ingresos Brutos correspondiente a la cuota número 12.
Durante el tratamiento participó el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Mauricio Benitente, acompañado por la vocal Silvia Bechir. El dirigente valoró la propuesta, aunque planteó la necesidad de profundizar las herramientas destinadas a la actividad comercial.
Comerciantes pidieron ampliar las medidas
Benitente propuso avanzar con una ampliación de las categorías alcanzadas por el alivio fiscal, además de incorporar moratorias, instrumentos de financiamiento y líneas de crédito.
También reclamó medidas sobre el costo energético e incentivos destinados a fortalecer el consumo interno y el compre local. Fundamentó esos pedidos en el “contexto difícil” atravesado por el sector, al que describió con una “combinación de dificultades” y “particularidades críticas”.
Tras el intercambio, la comisión de Presupuesto y Hacienda firmó un dictamen favorable de mayoría. De esta manera, el proyecto con media sanción quedó encaminado para ser considerado en la próxima sesión del Senado.
Beneficios industriales para matarifes
En paralelo, la comisión de Producción avanzó con dos proyectos impulsados por el senador Gustavo Vergara. Uno establece que la actividad de matarife/abastecedor sea considerada una actividad productiva industrial.
El cambio permitiría que quienes desarrollen esa actividad puedan acceder a los beneficios impositivos, energéticos o de otra naturaleza que el Gobierno provincial establezca para la industria.
Para quedar comprendidos, los matarifes deberán inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales de Entre Ríos. El Ministerio de Desarrollo Económico será la autoridad encargada de aplicar la normativa en caso de convertirse en ley.
La incubación avícola también podría equipararse a la industria
La segunda iniciativa productiva establece que la incubación de huevos destinados tanto a aves de postura como a producción de carne sea considerada una actividad productiva asimilable a la industrial.
El objetivo es que las personas y empresas alcanzadas puedan acceder a beneficios impositivos, energéticos y de otra naturaleza previstos para el sector industrial, siempre que reúnan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación.
Los establecimientos también deberán incorporarse al Registro de Establecimientos Industriales provincial. Ambos proyectos recibieron dictamen favorable de la comisión de Producción y serán puestos a consideración del cuerpo legislativo.